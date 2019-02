Cinghiali, da problema a opportunità. Inaugurato un macello per la selvaggina

Cinghiali, caprioli e cervi da problema potrebbero diventare una fonte di risorse. A Brescia nella zona dell’ortomercato cittadino è stato inaugurato, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi, il centro di lavorazione selvaggina. «Bisogna avere il coraggio di trasformare il problema in opportunità – ha detto l’assessore – La fauna selvatica sta generando danni alla Lombardia. Valorizzare la carne di ungulati come cinghiali e caprioli è il primo passo fondamentale».

La struttura, la prima nel territorio dell’Atc Unico, è al servizio di tutti quei cacciatori, che, in possesso della qualifica di cacciatore formato, vorranno portare i loro capi di ungulato a far macellare. I capi potranno anche essere ceduti dai cacciatori al macello stesso, che potrà poi immetterli sul mercato attraverso la propria rete di vendita.

«Ringrazio Federcaccia, per aver creduto in questo progetto – ha aggiunto Rolfi -. La caccia č fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema e i problemi recentemente causati anche alla sicurezza delle persone dai cinghiali ne sono l’ennesima conferma».

Con la prossima riforma degli agriturismi verrà inserita una norma volta a incentivare l’offerta della carne di selvaggina, per promuovere una ricchezza territoriale. «Stiamo semplificando le norme sulla caccia e vogliamo dare un impulso anche politico da questo punto di vista – ha concluso Rolfi -. Siamo in costante contatto con le associazioni venatorie e degli agricoltori risolvere i

problemi».