Cinque giorni per imparare a prendersi cura delle persone con disabilità. Con competenza, attenzione, consapevolezza.

È in programma dal 12 al 22 febbraio un ciclo di appuntamenti serali promossi a Cassano Magnago da Acli, Aval e Acli Arti e Spettacolo, con il patrocinio del Comune.

Gli incontri

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO – GESTIRE LA CRONICITÀ

c/o Oratorio S. Carlo, via Leonardo da Vinci, ore 21.00

Proiezione del film “La casa di Ninetta” seguita da un dibattito sul tema “La gestione della

cronicità: Il ruolo strategico del caregiver”, coordinato dalla d.ssa Stella Fracassi.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO – ASSISTITO/BADANTE/FAMIGLIA

c/o Oratorio S. Carlo, via Leonardo da Vinci, ore 21.00

Incontro sul tema “il rapporto assistito/badante/familiari: come gestire le dinamiche

relazionali e i conflitti” coordinato dalla d.ssa Cinzia Siviero.

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO – CAREGIVER DI FRONTE AL FINE VITA

c/o Oratorio S. Carlo, via Leonardo da Vinci, ore 21.00

Incontro sul tema “La pratica della cura e del prendersi cura: il caregiver e le scelte

terapeutiche” coordinato dalla d.ssa Maura Bertini.

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO – CAREGIVER QUOTIDIANO

c/o sala convegni AFPD, via Ugo Foscolo 19/B, ore 21.00

Incontro sul tema “La pratica della cura e del prendersi cura: il caregiver e l’assistenza

quotidiana. Esercitazioni pratiche sui bisogni della persona e di chi la assiste” coordinato dal

dott. Francesco Zaro.

VENERDÌ 22 FEBBRAIO – LA GESTIONE DELL’HANDICAP

c/o Biblioteca Comunale, via Giuseppe Ungaretti, ore 21.00

Presentazione del libro “La trappola del fuorigioco” a cura di Carlo Miccio.