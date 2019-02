Il Coro Alpino Sestese canta l’anno dello sport

E’ stata scelta la giornata degli innamorati per lanciare il Jingle realizzato dal Coro Alpino Sestese dedicato al titolo Comune Europeo dello Sport ottenuto dalla Città di Sesto “una giornata perfetta perchè della musica e dello sport ci si deve innamorare” commenta il direttore del Coro Luca Boni “e quando queste due attività sono l’orgoglio di una comunità, non si può che essere innamorati della propria Città” commenta il Consigliere Comunale delegato allo Sport Simone Pintori.

Nella giornata di San Valentino, tramite le pagine Social dei due Enti, verrà divulgato il Jingle che è diventato a tutti gli effetti la sigla ufficiale dell’anno dello Sport Sestese, suonato in anteprima durante la Cerimonia d’apertura dello scorso 13 Gennaio e verrà riproposto durante gli eventi sportivi principali. Il testo scritto e musicato dal Maestro Luca Boni con la collaborazione del Maestro Fabio De Angelis (direttore del coro Diapason di Roma) è stato registrato grazie all’accompagnamento musicale della Pianista Sestese di fama mondiale Irene Veneziano.

“Una piacevolissima sorpresa è stata la richiesta degli spartiti da parte delle scuole col fine di insegnare il pezzo ai ragazzi” commenta il direttore del Coro “questo è il chiaro segnale che l’obiettivo di coinvolgere l’intera Città intorno ad un titolo che rende grande l’intero territorio, è stato raggiunto, e per questo impegno i ringraziamenti non basteranno mai” conclude Pintori. Questa iniziativa dimostra quanto il Coro sia legato alla propria Città da oltre 61 anni di attività, durante i quali è stato di fatto ambasciatore Sestese in Italia e all’Estero evolvendo il suo repertorio abbracciando sia canti tradizionali che più contemporanei.

Il testo del Jingle è: