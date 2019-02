Corruzione, Fulvio Rivolta condannato a 4 anni

Fulvio Rivolta è stato condannato a 4 anni di reclusione dal giudice del Tribunale di Busto Arsizio, Piera Bossi, per il reato di corruzione.

Il fratello dell’ex-sindaco di Lonate Pozzolo, che ha già patteggiato la sua pena per le stesse vicende, era imputato per aver intascato alcune mazzette (insieme al fratello sindaco e ad Orietta Liccati) per chiudere un occhio su alcune irregolarità commesse da imprenditori della zona. Tre gli episodi per i quali è stato condannato, compreso quello per cui il pm Luigi Furno aveva chiesto l’assoluzione.

Ecco come operavano i fratelli Rivolta a Lonate Pozzolo

Ora la Procura attende le mosse delle difese degli altri rinviati a giudizio e cioè Orietta Liccati, Costantino Gemelli e gli imprenditori Marco Ferrari, Aldo Sangalli, Massimo Zocchi e Gianluca Pinza che sono ancora in tempo a scegliere il rito alternativo o il dibattimento.

