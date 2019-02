Digitalizzazione, Saronno Servizi punta all’eccellenza

Ottimo il riscontro ottenuto dai partecipanti del convegno tenutosi venerdì mattina presso Villa Gianetti, promosso da Saronno Servizi S.p.A. e organizzato in collaborazione con Co.Nord.

Durante la mattinata sono stati affrontati i temi dell’adeguamento normativo in corso in ambito digitalizzazione PA e E-government e sono emersi spunti di dibattito sulla necessità per gli Enti Locali di adeguarsi in tempi rapidi al cambiamento, per poter essere in linea con gli standard europei e internazionali.

Una mattinata all’insegna di grandi temi e relatori di alto livello, con speaker nazionali e internazionali. In sala erano presenti tutti i sindaci dei comuni Soci di Saronno Servizi S.p.A, dirigenti pubblici, funzionari comunali ed esperti di sistemi informativi della Pubblica Amministrazione; per Saronno Servizi S.p.A. presenti il Presidente Alberto Canciani, il direttore generale Giordano Romano, l’amministratore delle strutture sportive Katia Mantovani e anche il Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli che ha tenuto l’intervento di apertura.

Durante il seminario sono stati toccati tutti i temi relativi alla digitalizzazione in ambito PA, con un excursus su nomenclatura e normativa, per arrivare allo status del mercato italiano e alle grandi sfide da cogliere. Un convegno di grande attualità, alla luce delle normative vigenti in materia.

Antonio Avino, esperto di e-government, ha ricordato a tutti i partecipanti che la digitalizzazione non solo è un processo necessario, ma è un vero e proprio diritto per tutti i cittadini, quello di far parte di un sistema trasparente nella gestione di dati importanti e sensibili, a maggior ragione quando si tratta di tributi. “A volte ci dimentichiamo che l’ identità digitale di ogni cittadino in quanto utente è un diritto che va rispettato. Il cambiamento è un processo doveroso e di fondamentale importanza» – ha dichiarato.

«Emerge un quadro desolante di un’Italia che è al penultimo posto del processo di digitalizzazione, – ha spiegato Gioacchino Di Maria, Direttore Commerciale di PA DIGITALE facendo un quadro rapido ma esaustivo delle principali piattaforme di gestione dei processi digitale in ambito Pubblica Amministrazione -. Secondo l’ultimo rapporto DESI (Digital Economy and Society Index), l’Italia è al 19° posto in Europa nel raggiungimento dei parametri che misurano la competitività digitale del sistema Paese. Le piattaforme esistono, l’Italia deve recuperare competitività».

«Come Co.Nord siamo fieri e orgogliosi di essere partner di questo importante momento di studio, un appuntamento che si inserisce all’interno di un fitto calendario di eventi che Co.Nord organizza su tutto il territorio nazionale. È con grande piacere che collaboriamo con Saronno Servizi S.p.A, che riteniamo un esempio di operato virtuoso sul territorio»

Ma se il panorama italiano è contraddistinto dalla consueta lentezza nel gestire il cambiamento, Saronno Servizi S.p.A. rappresenta a ragion veduta una case history di sperimentazione e innovazione sul territorio, in quanto è stata una delle prime società negli anni ad adottare tecnologie digitali per poter semplificare i processi di gestione dei dati degli utenti, non solo nel ramo dei tributi, ma anche in altri ambiti. Un esempio di questa visione innovativa è il lancio della nuova piattaforma per la gestione del servizio affissioni in tutti i Comuni Soci, chiamata “S.O.S. AFFISSIONI”, che consente di semplificare la raccolta delle affissioni sul territorio grazie ad un sistema di booking efficace e veloce.

E proprio durante il convegno di venerdì Mario Fumagalli, di Mediaitaly, società che ha sviluppato il servizio, ha presentato in anteprima la nuova piattaforma digitale per la gestione delle affissioni, un software personalizzato e sviluppato in ottica “tailor made” sulla base delle esigenze specifiche di Saronno Servizi. Un passo in avanti nella gestione di tecnologie moderne quali sensori TAG NFC posizionati sugli impianti, uniti a moduli web e mobile App per consentire un sistema di prenotazione, posizionamento e tracking di tutte le campagne posizionate sul circuito urbano di competenza.

A chiudere il convegno, gli interventi di Vittorino Bombonato e Giampaolo De Paulis. Bombonato, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Soris SPA di Torino (Società di riscossione partecipata dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte), nonché Presidente dell’Associazione ASPEL (Associazione Società Pubbliche Entrate Locali), che raggruppa le società comunali per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie locali, di cui anche Saronno Servizi è iscritta in qualità di Socio, ha presentato la case history di SORIS, che opera nel rispetto dei principi di società trasparente e ha già sviluppato nel tempo applicativi web come “TEOM WEBSI” che consentono per esempio di agli utenti di prendere il biglietto dallo smartphone prima di arrivare agli sportelli e conoscere in tempo reale lo stato della coda.

De Paulis, Docente a contratto in Scienze delle Finanze, Direttore dell’Ufficio Federalismo Fiscale del MEF (Ministero dell’Economia e della Finanza), ha riassunto i punti salienti della Legge di Bilancio Anno 2019 presentando i riflessi sulla finanza locale.