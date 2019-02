Dona una casa al Comune: “Diventi un rifugio per donne maltrattate e ragazze madri”

Marnate entrerà presto nella Rete Provinciale contro le violenze di genere: è infatti di questi giorni la pubblicazione dell’avviso di indizione di istruttoria pubblica con il quale il Comune ha dato il via all’individuazione di soggetti del terzo settore (associazioni, fondazioni, cooperative specializzate) che, una volta selezionati, entreranno in simbiosi con l’Amministrazione per ristrutturare e poi gestire “Casa Francesca”.

L’immobile, ubicato in territorio marnatese, è stato lasciato in eredità da privati, con scadenza ventennale, proprio per essere destinato a beneficio di ragazze madri e donne maltrattate che necessitano di una idonea collocazione abitativa. “Casa Francesca- recita il comunicato- costituisce un servizio residenziale-tutelare per donne in difficoltà divenendo a tutti gli effetti una risorsa in risposta al bisogno dell’intero territorio nazionale”.

Il gestore dovrà occuparsi del percorso di inclusione sociale delle ospiti, di valorizzarne le risorse individuali e, se richiesto, garantire la continuazione del supporto legale/psicologico. Si ricerca dunque un profilo in grado di assicurare una stabilità a chi subisce maltrattamenti, tramite un forma, quella della co-progettazione, innovativa per quanto riguarda i servizi che andrà a svolgere.