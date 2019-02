Dorothy balla con le scarpette rosse nel musical “Il mago di Oz”

Dorothy con le magiche scarpette rosse e tutti i suoi strampalati amici protagonisti dello spettacolo “Il mago di Oz”, il musical per bambini e famiglie in programma domenica 24 febbraio alle ore 16 al Teatro condominio di Gallarate.

A portare in scena in modo originale una delle favole classiche più amate dai bambini è il Family show, con il suo cast di cantanti, attori, ballerini e acrobati professionisti.

Un viaggio comodamente seduti in poltrona alla scoperta di uno dei regni più affascinanti mai esistiti, quello di Oz. Lungo il cammino il pubblico conoscerà il famoso mago (interpretato da Alessandro D’Auria), scoprendo come sia arrivato fin laggiù. Affascinati dalle streghe buone e infastiditi dalle streghe malvagie che vi abitano, bambini e genitori accompagneranno la piccola Dorothy (interpretata da Giulia Mattarella) in una strampalata, ma divertente avventura alla scoperta di questo regno magico dove è stata casualmente catapultata, insieme ai suoi tre compagni di viaggio: il Leone codardo (Luca Pozzar), l’Uomo di latta (Antonio Palmadessa) e lo Spaventapasseri (Francesco Maria Conti).

Un viaggio emozionante e una meta stretta nel cuore: tornare a casa.

Il teatro condominio è in via Teatro 5, a Gallarate (parcheggio in piazza Garibaldi).

Il biglietto costa 15 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini.

Per informazioni: marketing@melarido.it oppure 392 8980187.