Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 26, 27, 28 luglio

Feste, sagre e concerti animano l'ultimo fine settimana di luglio.

METEO – Un weekend nel Varesotto in compagnia dei temporali. Graduale cedimento della pressione atmosferica con il promontorio anticiclonico che si sposta verso il Mediterraneo orientale e i Balcani. Risultato: acqua in agguato, ma anche un po’ di sole – Leggi le previsioni

ANGERA – Benessere a 360 gradi: un giorno di Wellness Day a Capronno di Angera Che tu sia un appassionato di benessere o un semplice curioso, il Wellness Day ha qualcosa da offrire. Appuntamento in Piazza Matteotti 2 a Capronno di Angera per il 27 luglio. Tutte le informazioni

ARCISATE – Festa del pescatore: un weekend di buon cibo e divertimento al Parco Lagozza di Arcisate Ricco stand gastronomico a base di pesce. Domenica la festa vivrà il proprio culmine conviviale con il tradizionale ”Risotto del Pescatore” proposto a mezzogiorno. Tutte le informazioni

CARNAGO – Al Birrificio Settimo di Carnago, quattro giorni dedicati alla birra, al buon cibo e tanta musica live Come ogni anno torna il tradizionale appuntamento con il CBF al Birrificio Settimo di Carnago. Quattro giorni dedicati alla birra, al buon cibo e a tanta musica live. Tutte le informazioni

CLIVIO – Tre giorni di gusto e musica: arrosticini vs bombette a Clivio Gli amanti della cucina troveranno irresistibili specialità come arrosticini, bombette, carbonara, cacio e pepe, hot dog, pinsa, panini con porchetta e supplì. Appuntamento a Clivio dal 26 al 28 luglio. Tutte le informazioni

COMERIO – Torna la Sagra della porchetta a Comerio, il parco comunale si trasforma in un “ristorante” a cielo aperto Tre serate dedicate al gusto e al tempo libero. Appuntamento a Comerio il 26, 27, 28 luglio. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga si rinnova l’appuntamento con la Festa Unità del Lago. Lo scopo principale è quello di offrire alla popolazione tre giorni di festa, buon cibo e divertimento. Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Tre giorni di musica, birra e street food al Beer Festival di Lavena Ponte Tresa. Dal 26 al 28 luglio tre serate di musica dal vivo, street food e birra artigianale. Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend all’insegna del gusto da Il Gelato di Marina. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Gli appuntamenti del weekend a Busto Arsizio tra musica, cinema e storie di cortile. Tante proposte da giovedì a domenica in giro per la città – Tutte le informazioni

VANZAGHELLO – La “Pastasciutta antifascista” del Castanese si terrà a Vanzaghello. Ormai tradizione, la pastasciuttata ricorda il pranzo offerto dalla famiglia Cervi per la caduta di Mussolini – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Esposizione filatelica in occasione della festa Celtica. La collezione privata di Alex Rebecchi presenta manoscritti, lettere, documenti e francobolli – Tutte le informazioni

TRADATE – Missione Marte nella nuova domenica di Porte aperte al Parco Pineta. Domenica 28 luglio a partire dalle ore 14,30 tante esperienze tra cielo e terra, viaggi spaziali all’EcoPlanetario, favole e avventure nell’area protetta – Tutte le informazioni

ISPRA – Tre gite in bicicletta con agrigelato. Si tratta di facili gite in bicicletta all’interno del Parco della Quassa. Pedalando all’aria aperta, godremo dei colori e dei profumi del lago – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Moda, musica, pizza e birra dei prigionieri per una serata sotto le stelle a Fagnano Olona. Appuntamento in piazza Cavour per la prima edizione di R-Estate, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale insieme ai commercianti e alle associazioni – Tutte le informazioni

LUINO – Il centro di Luino diventa pedonale per una notte: divertimento, shopping e spettacolo. Appuntamento per sabato 27 il centro di Luino sarà chiuso al traffico dalle ore 17:00: ecco il programma dell’evento – Tutte le informazioni

MONVALLE – Due giorni di festa e rock a Monvalle con il Motoclub Gemonio. Venerdì 25 e sabato 26 va in scena la 10a edizione dell’evento che riunisce la passione per i motori e la musica dal vivo. Gran finale con “Bobby Trap” -Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – A Brusimpiano un fine settimana di festa tra montagne e motori. Tre giorni nell’area feste di Brusimpiano con buon cibo, film, animazione e una sfilata di moto storiche. L’iniziativa è dell’associazione culturale Piambello – Tutte le informazioni

VARESE – Arriva la festa degli alpini di Capolago, dieci giorni di sapori all’ombra degli alberi. Venerdì sera si parte dalle 18, poi dieci giorni di fila, a pranzo e a cena, fino al 28. Un appuntamento sempre amato dai varesini – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Una festa dei sapori locali e delle tradizioni con la cena a Villa Della Porta Bozzolo. Un appuntamento attende gli amanti della buona cucina e della storia nella splendida cornice della Corte d’Onore del Bene Fai – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Union Summer Fest: due giorni di musica, birre artigianali e street food a Cugliate. Venerdì 26 e sabato 27 luglio al campo sportivo la festa organizzata dall’Union Tre Valli – Tutte le informazioni

INARZO – Inarzo in festa: un weekend di musica, cibo e divertimento. Da venerdì 26 luglio a domenica 28 nel campo di basket di via Vanetti buon cibo e tanta musica – Il programma

GORLA MAGGIORE – Gorla Maggiore accoglie la seconda edizione del Food Village: quattro giorni di cucina e musica

Dal 25 al 28 luglio l’ evento si svolgerà presso l’Area Feste in Via Sabotino – Ecco tutto il programma

MARNATE – Festa in piazza a Marnate, tra musica, street food e spazi per i bambini. Piazza S. Ilario sarà il cuore dell’evento di sabato 27 luglio organizzato dall’amministrazione comunale. La stoccata del consigliere Calamari: «Le associazioni devono riscoprire l’entusiasmo» – Tutte le informazioni

SANGIANO – Torna a Sangiano la “Festa Spagnola”: paella, sangria e musica. La Pro Loco Sangiano riporta in paese il tradizionale evento, patrocinato dal Comune di Sangiano: appuntamento per sabato 27 luglio a partire dalle ore 19.00 – Tutte le informazioni

MARNATE – Il terzo passo è un laboratorio teatrale in natura per bambini a Marnate. L’iniziativa promossa dalla Biblioteca di Marnate con Teatro Telaio è per sabato 27 luglio alle ore 16 al parco Crespi Balbi – Tutte le informazioni

AZZATE – Burattini in piazza Cairoli, ad Azzate torna la festa di sant’Anna. Venerdì 26 luglio 2024 alle ore 21.00 la Pro Loco Azzate, assieme alle famiglie della piazza, ripropone la tradizionale festa offrendo lo spettacolo per bambini dedicato a Rodari – Tutte le informazioni

ANGERA – Appuntamento speciale con Terra e Laghi ed “Elena di Sparta”. Venerdì 26 luglio lo spettacolo di e con Silvia Priori nell’ambito del festival teatrale itinerante del Teatro Blu – Tutte le informazioni

RANCO – Una serata all’insegna del teatro con “Cassandra”. Appuntamento per sabato 27 luglio con il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” e la compagnia del Teatro Blu – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – A Leggiuno lo spettacolo “Baccanti”. Sabato 27 luglio l’evento dell’associazione Kerkís. Teatro Antico In Scena propone e promuove spettacoli da testi antichi – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Festa dell’Unità della Schiranna Antonio Decaro e Alessandro Alfieri parleranno di autonomia differenziata. Il dibattito che apre il prossimo weekend, venerdì 26 luglio, evidenzierà come la riforma voluta da Calderoli faccia male anche al Nord. Presenti i banchetti dove firmare per il referendum abrogativo – Tutte le informazioni

OLONA – Con Legambiente Valceresio un incontro sul futuro delle Grotte della Valganna. L’evento, in programma venerdì 26 luglio nella sede dell’associazione Borgo Olonese, avrà come titolo “Le Grotte di Valganna: Un Patrimonio da Conoscere e Tutelare” – Tutte le informazioni

MARNATE – Un viaggio nell’arte: esposizione alla stazione di Marnate. Domenica 28 luglio 2024, alle ore 10:30, si terrà “Arte in Stazione”, un’esposizione di opere pittoriche del gruppo artistico Marn’Arte – Tutte le informazioni

RANCATE DI MENDRISIO – Sylva Galli e le artiste del suo tempo. Ancora fino al 8 settembre la Pinacoteca Zuest ospita una mostra tutta al femminile. Dominano l’esposizione le opere dell’artista luganese, morta giovanissima nel 1943. Ma c’è anche molto altro – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Il Lago di Varese in mostra nelle fotografie di Armando Bottelli. Oltre ottanta scatti fotografici esposti all’oratorio di Cazzago Brabbia fino al 28 luglio – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Ticino Musica “oltre confine”: un concerto a Villa Cagnola. La villa venerdì 26 luglio ospiterà alle ore 21.00 la troupe dell’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso”. Aperta la prevendita – Tutte le informazioni

VARESE – Al Sacro Monte di Varese un concerto tributo a Fabrizio De André. Il gruppo Homo Faber interpreterà il lavoro musicale la “nostra” Buona Novella dell’artista genovese. Appuntamento a Casa Museo Pogliaghi per venerdì 26 luglio – Tutte le informazioni

CUNARDO – Cunardo ospita “The Men in Black” per una serata di narrazione e musica dal vivo. Renato Furigo e Mauro Guarneri, sul palco per una performance che unisce il talento narrativo e musicale a cultura popolare e amarcord. L’iniziativa, patrocinata dal comune di Cunardo, è parte di una serie di eventi estivi pensati per animare la comunità – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Musica e divertimento a Caronno Varesino con CaronNight Dj. Appuntamento al parco Macchi con l’iniziativa della Pro Loco, sabato 27 luglio dalle ore 19.30 – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – A Sesto Calende la musica di Emanuele Cadario e La Sornette. Il compositore presenterà durante la serata tre inediti che rientreranno nel nuovo progetto artistico, la cui pubblicazione, con diverse novità e sorprese musicali, è prevista nel corso dei prossimi mesi – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Note di tango a Villa Cicogna Mozzoni di Bisuschio per “Interpretando Suoni e Luoghi”. Appuntamento venerdì 26 luglio con il quintetto B.A.M.A.S, nato tra Milano e Como nel 2020, dall’incontro di musicisti provenienti dal panorama jazzistico, dalla formazione classica e dal tango tradizionale – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – Musica sotto le stelle con il recital pianistico di Marco Marcuzzi ad Arcumeggia. L’evento, intitolato “Musica ai Giardini”, vedrà protagonista il pianista, compositore e scrittore Marco Marcuzzi, che si esibirà in un recital pianistico il 27 luglio alle 21 – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Ennio Morricone da ascoltare nel cuore verde della Valcuvia. Al vivaio Spertini fra piante grasse, palme ed essenze delle nostre valli Musicuvia propone un omaggio ad uno dei più grandi compositori italiani che hanno fatto sognare intere generazioni anche di fronte al grande schermo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Delitto al Grand Hotel di Varese, Roberta Lucato con un giallo storico a Castiglione Olona. Domenica 28 luglio, alle 16 al caffè Lucioni l’ospite sarà la scrittrice Roberta Lucato con il suo romanzo “Lo spirito dell’Excelsior, delitto al Grard Hotel di Varese”, edito da Macchione – Tutte le informazioni

LETTERATURA – Il Tour Dantesco dei Grandi Laghi del Nord fa tappa a Casciago. Il 28 luglio il Tour Dantesco farà sosta a Casciago. L’associazione Anni Verdi e l’Amministrazione Comunale sono orgogliose di ospitare questo evento ciclo-culturale presso la storica Villa Castelbarco, sede del comune in Largo De Gasperi. Alle ore 21 – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – In alto i boccali a Fagnano Olona. Una festa per ricordare Ilaria e per raccogliere fondi in favore di Ail. L’evento organizzato nell’area feste di via De Amicis dalle amiche di una fagnanese scomparsa a causa della leucemia: “Ci siamo prese un impegno e lo portiamo avanti” – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 27 luglio l’ambulatorio mobile della Croce Rossa arriva in piazza Monte Grappa a Varese. I cittadini potranno effettuare gratuitamente la rilevazione di parametri vitali ed esecuzione di test di screening: pressione arteriosa, saturazione, glicemia e colesterolo – Tutte le informazioni

