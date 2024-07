Delitto al Grand Hotel di Varese, Roberta Lucato con un giallo storico a Castiglione Olona

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per la rassegna Il Te con l’Autore, organizzata dall’associazione culturale di Castiglione Olona Borgo Antico.

Domenica 28 luglio, alle 16 al caffè Lucioni l’ospite sarà la scrittrice Roberta Lucato con il suo romanzo “Lo spirito dell’Excelsior, delitto al Grard Hotel di Varese”, edito da Macchione.

«Roberta Lucato è un’ospite ormai nota al pubblico de Il te con l’autore – dice il presidente dell’associazione Ugo Marelli, che cura gli incontri insieme a Patrizia Rossetti – Bibliotecaria, storica del territorio, autrice di una rubrica che appare ogni giorno sulle pagine de La Prealpina e che le permette di ritrovare storie vere ed intrighi che risalgono al secolo scorso. Ed è proprio da qui che nascono i suoi romanzi gialli, come quello che verrà a presentare domenica».

«La stagione di quest’anno, che si riaprirà a settembre con molte novità, è stata apprezzata dal pubblico, che ha affollato i nostri incontri – aggiunge Marelli – D’altra parte, stiamo festeggiando il decimo anno di attività dell’associazione e lo facciamo con grande orgoglio, per due motivi: il fatto che l’iniziativa che portiamo avanti è diventata, e non lo diciamo noi, importante; e il fatto che anche in altri luoghi ci sono iniziative simili. Anche senza pensare di essere stati dei maestri, è piacevole poter fare cultura, incontrare autori, scambiare pareri con gli ospiti che ci seguono e che sono, loro stessi, portori di novità».

La storia de “Lo spirito dell’Excelsior, delitto al Grard Hotel di Varese” prende il via da un evento storico di primo piano per la Città Giardino: domenica 18 luglio 1909 muore nell’appartamento reale del Grand Hotel, don Carlos di Borbone. Ovviamente questo crea molto subbuglio tra gli ospiti ed il personale. Ma, accanto a questa notizia si scopre anche un delitto. Il Giudice Gagliardi, il procuratore Pellicari, il maresciallo Ranzini ed il fido ed evanescente Ponce de Leon incominciano ad indagare. E non solo su questo. Chi ha ucciso Gemma Canali?