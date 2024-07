Tre giorni di gusto e musica: arrosticini vs bombette a Clivio

Dal 26 al 28 luglio a Clivio vi aspetta “Arrosticini vs Bombette e cucina romana”, un evento che unisce il piacere del buon cibo alla magia della musica dal vivo, con ingresso gratuito.

Un tripudio di sapori

Gli amanti della cucina troveranno irresistibili specialità come arrosticini, bombette, carbonara, cacio e pepe, hot dog, pinsa, panini con porchetta e supplì. Non mancherà l’area tavoli per gustare i piatti in compagnia e il servizio take-away per chi preferisce portare a casa le delizie.

Musica dal vivo per tutti i gusti

venerdì: tributo a Vasco Rossi per rivivere i grandi successi del rocker italiano

tributo a per rivivere i grandi successi del rocker italiano sabato: un omaggio agli 883 e a Max Pezzali , per cantare e ballare sulle note dei classici degli anni ’90.

un omaggio , per cantare e ballare sulle note dei classici degli anni ’90. domenica: la festa continua con Gabry Ponte, per una serata all’insegna della musica dance (ingresso a pagamento dalle ore 18:00, prevendite su Ticketmaster.it).

Divertimento per tutta la famiglia

L’evento offre anche gonfiabili e giochi per bambini, assicurando divertimento per i più piccoli mentre i grandi si godono la festa.

Unisciti a noi per tre giorni di allegria, sapori autentici e musica coinvolgente. Non mancare a questo evento che promette di essere il clou dell’estate a Clivio!