Che fare con i bambini nel weekend del 26, 27 e 28 luglio tra Varese e provincia

Sempre caldo ma con qualche temporale quest’ultimo weekend di luglio (QUI le previsioni). In programma per le famiglie qualche escursione in bicicletta, un picnic sotto le stelle, spettacoli itineranti o nelle piazze, giochi e feste di paese per divertirsi in famiglia.

EVENTI

LUINO – Spettacoli di strada, giochi tradizionali di Circo Wow, truccabimbi e anche un po’ di educazione stradale sabato per bambini e famiglie tra piazze e strade del centro, tutto pedonale per l’occasione di LuinoInFesta – Tutto il programma

CASTRONNO – È tempo di Bandaran: il weekend di musica e divertimento ricco di musica, gonfiabili, buon cibo nell’area feste sabato 27 e domenica 28 luglio. Durante tutto il weekend, il parco giochi inclusivo e il campo da calcetto saranno sempre accessibili – I dettagli

MARNATE – Giornata di Festa in piazza Sant’ilario a Marnate,sabato tra musica, street food e spazi per i bambini, tra storie, gonfiabili e babydance – L’iniziativa

TRADATE – Una speciale Missione Marte per piccoli astronauti all’EcoPlanetario nella nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta, tra giochi, passeggiate e viaggi spaziali – Scopri qui come partecipare

STORIE E SPETTACOLI

AZZATE – Venerdì sera in occasione della Festa di Sant’Anna i burattini tornano in piazza Cairoli, con la compagnia L’arca di Noe e lo spettacolo Giovannnino Perdigiorno, dedicato al personaggio nato dalla fantasia di Gianni Rodari – Lo spettacolo

CAZZAGO BRABBIA – Sabato sera per il secondo appuntamento della rassegna E…state in paeste il cortile Zaranc ospita la compagnia C’è un Asino che Vola di Castellanza, con lo spettacolo Meneghino e il Castello di Tremarello. Partecipazione per tutti gratuita – La rassegna

VARESE – Doppio appuntamento per bambini domenica con il Festival Tra Sacro e Sacro Monte che racconta ai bambini Quando cadono le stelle, ovvero la storia di Salvatore Furia e della nascita dell’Osservatorio in uno spettacolo itinerante tra i sentieri in cima al Campo dei Fiori con Karakorum teatro e Confraternita del Chianti – L’evento

MACCAGNO – Il cinema sotto le stelle di Esterno Notte sabato sera arriva a Campagnano per proiettare il film Sulle ali dell’avventura, un viaggio di ricco di suspance, panorami mozzafiato e tenacia, tra difficili equilibri ecologici e familiari. Ingresso gratuito – Scopri di più

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Nel pieno della bella stagione la libraia Laura Orsolini consiglia a bambini e ragazzi libri di mare: l’avventura illustrata di una piratessa e il bambino suo amico e un cartonato per i piccolissimi – Scopri le recensioni

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – Profumi, colori, suoni del mondo animale al centro di “Strani linguaggi”, lo speciale picnic scientifico sotto le stelle ospitato dal Centro didattico scientifico del Parco Poneta nella serata di sabato 27 luglio – Come partecipare

MARNATE – Si intitola Il Terzo passo il laboratorio teatrale in natura per bambini promosso dalla Biblioteca di Marnate con Teatro Telaio sabato 27 luglio alle ore 16 al parco Crespi Balbi – Come partecipare

LUINO – Rimane aperto fino al 29 luglio il Luna Park a Voldomino con 41 attrazioni per grandi e piccini – Leggi qui

ESCURSIONI

ISPRA – Sabato pomeriggio la prima di tre gite in bicicletta sui sentieri del Parco della Quassa proposte da agrigelato per godere dei colori e dei profumi del lago pedalando all’aria aperta– Qui tutte le info

MILANELLO – OGGIONA – Nuovo appuntamento domenica mattina con le pedalate de L’Olona in bicicletta, lungo il corso del fiume. Questa volta il percorso parte da Milanello per arrivare a San Vittore di Oggiona – Il programma

LIBRI – Nel libro “In viaggio con le storie” le autrici Paola Bongio e Mariangela Traficante accompagnano bambini e genitori alla scoperta di sette luoghi che hanno ispirato altrettanti grandi autori di fiabe e racconti da vivere in una gita speciale – Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

PER TUTTI – Un fine settimana ricco di feste, sagre e tanta musica dal vivo. Dal Sacro Monte di Varese alle sponde del Lago Maggiore ecco gli eventi che animeranno l’ultimo weekend di luglio – Cosa fare nel weekend