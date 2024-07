“Strani linguaggi”, picnic scientifico sotto le stelle nel Parco Pineta

Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, immersi nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ecco una serie di appuntamenti da godersi seduti in un prato degustando un rilassante picnic.

Mentre assaporate le prelibatezze che avete preparato per l’occasione, non perdetevi l’approfondimento scientifico dal titolo:

“Strani linguaggi”

Profumi, colori, suoni, e… Un viaggio alla scoperta di come gli animali comunicano tra loro e delle varie modalità con le quali anche l’uomo “parla”.

Chissà se riusciremo a comprendere questi “strani linguaggi”!

A seguire:

– Osservazione astronomica

Attendiamo insieme che il buio ci avvolga e ci consenta di osservare i corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli; nel caso queste ultime non fossero ottimali, la serata si sposterà nell’EcoPlanetario, dove potrete partecipare ad un viaggio nello spazio.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (QUI)

Quota di partecipazione individuale: €15 (minori di 14 anni €10, partecipazione gratuita per minori di 4 anni)

– La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

– Apertura cancelli h.20.30. Chiusura cancelli h.21.00.

– Ricorda il tuo cestino con i manicaretti che hai preparato per goderti al meglio la serata.

——————————————–

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:

1. clicca sul link per raggiungere la sezione dedicata sul sito www.centrodidatticoscientifico.it/eventi.

2. Segui le istruzioni e concludi la tua prenotazione. La transazione sarà sospesa fino alla conferma dello svolgimento dell’evento. In caso di annullamento (es. pioggia) la quota sarà sbloccata secondo modalità e tempistiche di Paypal.

——————————————–

COSA PORTARE CON SÉ:

1. Un telo per sdraiarti nel prato e goderti la serata.

2. Il cestino da picnic colmo delle leccornie che hai preparato.

3. Un antizanzare.