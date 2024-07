Festa in piazza a Marnate, tra musica, street food e spazi per i bambini

Giornata di festa estiva a Marnate dove sabato 27 luglio la piazza Sant’Ilario si trasformerà in un luogo di divertimento per grandi e piccoli. “Stiamo Insieme: estate in piazza a Marnate” è organizzata dal comune e si preannuncia come evento ricco tra musica, street food e animazione.

La manifestazione prenderà il via alle 16 dal Parco Crespi dove ci sarà la lettura animata dal titolo “Terzo Passo”, un momento magico per i più piccoli che potranno immergersi in storie avvincenti e fantasiose.

Dalle 19 invece il cuore della festa si sposterà in piazza Sant’Ilario dove prenderanno posto i food truck con proposte di cibo per tutti i gusti. Nell’area dedicata ai più piccoli invece saranno disponibili i giochi gonfiabili mentre lo spazio animazione prevede la baby dance.

Musica protagonista anche nella seconda parte dei serata con il concerto della “Funky Machine Band”, complesso dai ritmi straordinari che invitano a ballare.

«”Estate in Piazza” è stato organizzato per riunire la comunità di Marnate in un momento di gioia e condivisione – spiega in una nota il consigliere Luca Calamari – Abbiamo scelto, come amministrazione, di organizzare direttamente l’evento perché vogliamo dare un segnale forte alle associazioni del paese che sono state svuotate dell’entusiasmo che le caratterizzava. La comunità di Marnate ha bisogno di riscoprire il piacere di stare insieme e le nostre associazioni devono riscoprire la voglia di offrire ai marnatesi momenti comunitari. Occorreva fare il primo passo; e con questo primo passo l’Amministrazione Scazzosi vuole dare un segnale per riaccendere la scintilla».