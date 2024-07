A Brusimpiano un fine settimana di festa tra montagne e motori

Un fine settimana di buon cibo, cinema, musica e motori, nella bellissima cornice del lago Ceresio. A proporlo è l’associazione culturale Piambello di Brusimpiano che con il sostegno della Pro loco organizza “Itinerari tra montagne… e motori”.

L’appuntamento è per il 26, 27 e 28 luglio nell’area feste sul lungolago di Brusimpiano.

La festa inizia venerdì 26 luglio con una serata tutta dedicata alle specialità dello stand gastronomico, per cenare insieme a partire dalle 18,30.

Sabato 27 luglio riaprono le cucine alle 12 e poi, dalle 15 alle 17 ci sarà l’animazione per grandi e piccoli, con spettacolo di magie e altre attrazioni a sorpresa col Magico Guido. Alle 18 il presidente del Cai di Mariano Comense Giorgio Bottan presenterà il docufilm “Sopra le nuvole del Mera Peak”, dedicato alla montagna della catena dell’Everest da lui scalata con la sua troupe. Dalle 19 si potrà cenare e ascoltare la musica live del gruppo Arx, formato da allievi della scuola di musica di Induno olona e Arcisate.

Domenica 28 luglio alle 11 è previsto l’arrivo delle moto d’epoca in piazza lago dove ci sarà un narratore che descriverà la storia e l’evoluzione delle moto. Ci sarà anche un sidecar e i bambini che lo vorranno potranno salirci per fare un giro del paese. Alle 12 apertura dello stand gastronomico e pranzo conviviale con i piloti. Si prosegue alle 14 con la premiazione della moto più antica. Alle 18,30 riaprono le cucine per lo sprint finale e a partire dalle 21 la serata sarà allietata dallo spettacolo degli artisti di strada.

Qui la locandina con i dettagli del programma