Un viaggio nell’arte: esposizione alla stazione di Marnate

Gli Amici della Ferrovia Valmorea annunciano un evento che si terrà nella storica stazione di Marnate. Domenica 28 luglio 2024, alle ore 10:30, si terrà “Arte in Stazione”, un’esposizione di opere pittoriche del gruppo artistico Marn’Arte.

L’evento si svolgerà presso l’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, situata in via Lazzaretto, 677 a Marnate. Questa location, immersa nella storia ferroviaria, offrirà un’ambientazione suggestiva per le opere d’arte in esposizione.

Programma dell’Evento

10:30 – Inizio Esposizione: Gli ospiti saranno accolti da una varietà di opere pittoriche che riflettono la creatività e il talento degli artisti del gruppo Marn’Arte. Sarà un’occasione per ammirare i lavori di artisti locali, esplorando diverse tecniche e stili.

18:00 – Aperitivo: Per concludere la giornata in bellezza, sarà offerto un aperitivo alle ore 18:00. Un momento conviviale per discutere delle opere viste, conoscere gli artisti e godere della compagnia in un ambiente rilassato.

Informazioni Utili

Data: Domenica 28 luglio 2024

Ora: Inizio alle 10:30, aperitivo alle 18:00

Luogo: Associazione Amici della Ferrovia Valmorea, via Lazzaretto, 677 – Marnate

Patrocinio

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Marnate, a conferma dell’importanza culturale e sociale che questa esposizione rappresenta per la comunità locale.