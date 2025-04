Dai concerti al cinema sotto le stelle: MGMusic, la regia perfetta per ogni tuo evento

Organizzare un evento, anche piccolo, comporta scelte tecniche, logistiche e burocratiche spesso sottovalutate. È in questo scenario che entra in gioco MGMusic, una realtà nata a Marnate nel 2014 dall’iniziativa di Mattia e Giacomo, due professionisti che hanno trasformato la loro passione per la musica, la tecnologia e lo spettacolo in un progetto imprenditoriale solido e in continua evoluzione.

Con alle spalle un’esperienza maturata tra animazione turistica, teatro e promozione culturale, i due fondatori hanno unito le forze dopo aver collaborato nell’associazione Marnate Giovani e hanno scelto di specializzarsi attraverso corsi mirati, costruendo passo dopo passo un’azienda capace oggi di affiancare con competenza enti pubblici, associazioni, aziende e privati nell’organizzazione di eventi di ogni tipo.

In quasi undici anni di attività, MGMusic si è affermata come un punto di riferimento per tutto il nord Italia e il Canton Ticino, offrendo servizi tecnici professionali, consulenze personalizzate e soluzioni su misura per trasformare ogni idea in un evento ben riuscito.

Un interlocutore unico per ogni esigenza

MGMusic si muove su due binari principali: il noleggio attrezzature e il full service per eventi. Chi ha bisogno solo di casse audio, un microfono o un videoproiettore può trovare qui tutto il necessario, con o senza operatore. È il servizio perfetto, ad esempio, per chi organizza una festa privata o ha bisogno di un piccolo impianto per una cerimonia o una presentazione. Ma è nella parte eventi che MGMusic mostra tutta la sua forza: comuni, associazioni, aziende si rivolgono a loro per organizzare spettacoli, concerti, fiere, sfilate, eventi aziendali, sportivi e culturali, potendo contare su una consulenza completa. «Seguiamo il cliente in tutto e per tutto – spiega Mattia – dal primo sopralluogo alla realizzazione finale. Non lasciamo niente al caso».

Full service: tutto ciò che serve, un solo partner

Il valore aggiunto di MGMusic è proprio il suo approccio full service. L’azienda non si limita a noleggiare l’attrezzatura, ma progetta, installa, coordina. Questo significa che chi organizza l’evento può delegare completamente la parte tecnica, affidandosi a un team che sa come muoversi e che dispone di impianti audio, video e luci professionali, oltre a palchi, tensostrutture e schermi LED.

Cinema all’aperto: un’esperienza unica, chiavi in mano

Uno dei fiori all’occhiello di MGMusic è il cinema all’aperto. Un format estivo che trasforma parchi, piazze e cortili in sale cinematografiche sotto le stelle. Un’idea perfetta per comuni, associazioni o aziende che vogliono offrire qualcosa di speciale al proprio pubblico. MGMusic è tra i pochi a proporre un pacchetto completo: maxi-schermo, videoproiettore o ledwall, audio professionale, sedute, gestione della burocrazia (liberatorie della casa di produzione per la proiezione del film e pratiche SIAE per la parte musicale). L’unico requisito è iniziare almeno 15 giorni prima, per permettere la gestione dei permessi.

Le proiezioni possono includere anche eventi sportivi, come partite di mondiali o europei, offrendo un’esperienza collettiva che trasforma le piazze in vere arene.

Per chi cerca qualcosa di ancora più originale, MGMusic offre anche il servizio drive-in: uno schermo gigante, un sistema audio trasmesso direttamente nell’autoradio dell’auto e la possibilità di creare un’atmosfera vintage e suggestiva. È sufficiente disporre di un’area accessibile alle automobili.

Eventi aziendali, live e streaming

La versatilità di MGMusic si estende anche al mondo business. Mattia e Giacomo curano eventi aziendali sia in presenza che in streaming, dalla presentazione di prodotti alle convention, fino alla trasmissione in diretta su piattaforme come Facebook o YouTube. Questo consente alle aziende di raggiungere un pubblico più ampio e di adattarsi alle esigenze attuali di comunicazione.

