È morto il 26enne precipitato da un tetto a Marnate

Non ce l’ha fatta il giovane di 26 anni che nel pomeriggio di domenica 20 aprile era caduto da un tetto di una casa di Marnate. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto. Ancora sconosciute le ragioni che avevano portato la giovane vittima sul tetto di una casa in via Garibaldi nel centro storico di Marnate. Il giovane quando è stato soccorso dai sanitari del 118 aveva riportato un grave trauma cranico. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano è deceduto dopo il ricovero.