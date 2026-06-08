A Marnate torna il “Cinema sotto le stelle”
Tre appuntamenti dedicati al cinema: il primo è per il 10 giugno alle ore 21.30 presso lo Spazio Brera (cortile del Comune, in via Marconi), con ingresso gratuito.
L’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili del comune di Marnate, in collaborazione con Filmstudio 90 APS, invita cittadini, famiglie e appassionati di cinema alla prima edizione della nuova rassegna estiva “Cinema sotto le stelle”, un’iniziativa pensata per vivere insieme la magia del grande schermo nelle serate estive, trasformando gli spazi della comunità in luoghi di incontro, condivisione e divertimento. (foto sopra di repertorio)
Il primo appuntamento è in programma per mercoledì 10 giugno alle ore 21.30 presso lo Spazio Brera (cortile del Comune, in via Marconi), con ingresso gratuito.
Durante la serata sarà proiettato Bee Movie, il film d’animazione DreamWorks realizzato dagli stessi creatori di Shrek e Madagascar. Un viaggio esilarante nel mondo delle api, tra avventura, amicizia e tante risate, capace di conquistare spettatori di tutte le età. L’appuntamento cinematografico è infatti pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti, offrendo un’occasione piacevole per trascorrere una serata all’aperto in compagnia.
Il film racconta la storia di Barry B. Benson, una giovane ape che, appena terminati gli studi, scopre con sorpresa che il destino di ogni ape è svolgere per tutta la vita un unico lavoro. Curioso e desideroso di conoscere il mondo, Barry lascia l’alveare e finisce per stringere un’insolita amicizia con una fioraia di New York. Quando scopre che gli esseri umani consumano il miele prodotto dalle api, decide di intraprendere una battaglia per difendere la sua specie, dando il via a una serie di avventure imprevedibili e divertenti.
La rassegna nasce con l’obiettivo di offrire occasioni di socialità e partecipazione culturale accessibili a tutti, valorizzando il cinema come strumento di aggregazione e dialogo tra generazioni. Un invito a ritrovarsi sotto il cielo estivo di Marnate per condividere emozioni, storie e momenti di comunità.
Il calendario delle proiezioni:
• Bee Movie – Mercoledì 10 giugno 2026
• Mavka e la foresta incantata – Mercoledì 8 luglio 2026
• Il diritto alla felicità – Giovedì 10 settembre 2026
Dettagli • Orario: ore 21.30 • Luogo: Spazio Brera (cortile del Comune), via Marconi, Marnate Proiezione garantita anche in caso di pioggia • Ingresso: Gratuito
Contatti per informazioni
Per ulteriori dettagli sull’iniziativa è possibile contattare il Servizio InformaGiovani/InformaLavoro: Email: informalavoro@comune.marnate.va.it Telefono: 0331 368246 – 0331 144 2691 Sito web/social: https://www.comune.marnate.va.it/it
Materiale allegato
• Locandina ufficiale della prima proiezione
• Informativa sintetica sul servizio InformaGiovani di Marnate
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