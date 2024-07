Una festa dei sapori locali e delle tradizioni con la cena a Villa Della Porta Bozzolo

Sabato 27 luglio 2024, un appuntamento imperdibile attende gli amanti della buona cucina e della storia nella splendida cornice della Corte d’Onore di Villa Della Porta Bozzolo. L’evento, dedicato ai prodotti di eccellenza della zona e alle erbe di stagione, promette una cena originale che permetterà di scoprire la storia, gli usi e le tradizioni del territorio.

A partire dalle ore 19.00, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a una speciale visita guidata per esplorare la Villa, un’occasione unica per immergersi nel fascino storico e architettonico di questo luogo straordinario. La cena, organizzata in collaborazione con Slow Food Condotta della provincia di Varese e il Ristorante “I Rustici”, offrirà un menu ricco di sapori e profumi locali.

MENU’

APERTIVO DI BENVENUTO

Cocktail e analcolici a base di Amaro Rubino ed erbe

Acque aromatizzate

ANTIPASTO: FINGER FOOD A PASSAGGIO

Carciofo in olio EVO

Tartare in cono

Caprino Valcuvia con rose e miele

Frittini salati alle erbe

Salmerino affumicato, polvere di erbe e Olio EVO

Persico con mele in agrodolce

Insalata di lenticchie e verdura

PRIMO PIATTO

Risotto alle rose, caprino e limone

SECONDO PIATTO

Rotolo di coniglio alle erbe marinato al vino su crema di patate

DOLCE

Ciliegie allo sciroppo con frolla

Caffè moca Bialetti

Acque e vini Cascina Ronchetto

Degustazione di Amaro Rubino e Borducan

ORARI

Ingresso Vila e Parco con visita guidata alle ore 19:00

Ingresso libero Villa e Parco alle ore 19:30

Cena alle ore 20:00

Informazioni e costi sul sito www.villadellaportabozzolo.it