Il Dvd di “Frontaliers Disaster” è in vendita in Italia

Come promesso, il Dvd di “Frontaliers Disaster“, il primo lungometraggio dei Frontaliers, è in vendita anche in Italia. Lo avevano annunciato, per i fan italiani, i mitici Bussenghi e Bernasconi, gli attori Flavio Sala e Paolo Guglielmoni. Il film è arricchito da una serie di contenuti speciali e, dopo un primo periodo di distribuzione in Svizzera, potrà essere acquistato anche oltre confine.

Il DVD di Frontaliers Disaster è in vendita nei negozi “DA MORENO” in Lombardia a un costo di 10 euro:

RANCIO VALCUVIA: Via Provinciale, 15, 21030 Rancio Valcuvia VA

BESOZZO: Via Trieste, 8, 21023 Besozzo VA

OLGIATE: Via delle Fontane, 1, 22077 Olgiate Comasco CO

MEDA: Via Carnia, 6B, 20821 Meda MB

VARESE: Viale Milano, 5, 21100 Varese VA

VERTEMATE: Strada provinciale per Bulgorello, 2, 22070 Vertemate Con Minoprio CO

CASTRONNO: Via Piave, 1/b, 21040 Castronno VA

CASTELLANZA: Viale Giuseppe Borri, 17, 21053 Castellanza VA

CASSANO MAGNAGO: Via IV Novembre, 30, 21034 Cassano Magnago VA

DELEBIO: Via Legnone, 22, 23014 Delebio SO

La quota RSI della vendita del DVD sarà devoluta in beneficenza. Chi lo acquista, come sempre con i DVD dei Frontaliers, fa una buona azione.

La parte RSI dei ricavi viene devoluta a Ogni Centesimo Conta, raccolta fondi a difesa dei minori in difficoltà nella Svizzera italiana. I soldi raccolti vanno a sostegno di strutture sul territorio che ospitano e si prendono cura di bambini e ragazzi che, per ragioni diverse, non possono vivere in casa.