Esame Alcione per la Castellanzese. La Varesina ospita il Verbano

Sesta giornata di ritorno per il Girone A di Eccellenza, in attesa che si giochino tutti i recuperi delle gare rinviate per neve.

Tutti in campo domenica 17 febbraio alle ore 14.30 tranne la capolista Castellanzese, che a Milano contro Alcione scenderà in campo alle 16.30.

La sfida più attesa sarà quella di Venegono Superiore dove la Varesina se la vedrà contro il Verbano. Il Busto 81 farà visita al Ferrera Erbognone mentre a Fenegrò il Varese potrebbe presentarsi ancora con la Juniores.

Cerca punti importanti la Sestese a Vigevano, l’Union Cassano proverà invece a sfruttare il fattore campo contro l’Accademia Pavese.

Chiudono il turno la sfida del “Mari” tra Legnano e Ardor Lazzate e Castanese – Mariano.