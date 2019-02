Esce di strada in curva e vola giù nella scarpata: ferita una 40enne

(Nella foto la strada cantonale di Cabbio)

Forze dell’ordine e pompieri mobilitati in gran numero questa mattina per un incidente stradale chge si è verificato poco dopo le 8 a Cabbio, nel Mendrisiotto.

Un’automobilista svizzera di 40 anni mentre percorreva la strada cantonale in direzione di Mendrisio ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva, ha divelto la ringhiera laterale, posta a destra della carreggiata, per poi precipitare in una scarpata per alcuni metri prima di terminare la sua corsa contro degli alberi.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Chiasso (con 9 uomini e 4 veicoli) nonché i soccorritori del Sam che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale. La 40enne ha riportato lievi ferite.