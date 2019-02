Fagioli: “Pronto ad alzare il prezzo dei parcheggi per i non saronnesi”

Doccia fredda per i pendolari “non saronnesi” che utilizzano gli scali della città degli amaretti: il sindaco Alessandro Fagioli negli ultimi giorni ha ammesso di valutare un aumento delle tariffe per chi non vive in città.

“Un monitoraggio – ha detto il primo cittadino – ci ha svelato che il 70% dei posti auto intorno alla stazione sono usati da automobilisti non saronnesi. Sono pendolari che occupano gli stalli per tutto il giorno spesso senza nemmeno prendere un caffè e quindi senza ritorno sulla vita saronnese”. La situazione generale in città è chiara da tempo: “Noi non abbiamo in autonomia quelle risorse economiche per realizzare parcheggi interrati, in superficie o multipiano. Bisogna trovare una quadra con Regione e Ferrovienord considerando che le persone che le usarebbero non sono saronnesi ma utenti di un’azienda partecipata da Regione. Come Comune non possiamo farci carico delle spese di queste infrastrutture perché non abbiamo i soldi. E ci sono le aree ma i cittadini preferirebbero il verde”.

Fagioli ha le idee chiare sui possibili scenari: “Per realizzare i parcheggi o aspettiamo l’evoluzione delle aree dismesse per incamerare quattrini o sarò costretto ad aumentare il costo della sosta per i non saronnesi”. “Ora intorno alle stazioni si pagano indicativamente 25 euro al mese mi spiace ma per chi verrà da fuori potrebbe esserci presto una tariffa più alta anche per indirizzarli ad usare spazi come l’autosilo che non è gestito dalla Saronno Servizi (è privato ndr) ma è una risorsa importante della città”.