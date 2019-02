Festival di Sanremo 2019, tutto pronto per la 69edizione

È tutto pronto per la 69esima edizione del Festival di Sanremo che inizia martedì 5 febbraio su Rai1. Sul palcoscenico dell’Ariston Claudio Baglio, anche direttore artistico, sarà accompagnato nella conduzione da Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

In gara ventiquattro sfidanti in una sola categoria: 22 artisti scelti dalla commissione musicale oltre ai 2 vincitori di Sanremo Giovani, che nelle serate del 20 e 21 dicembre hanno conquistato il passaporto per il concorso di febbraio.

LE SERATE

I Campioni in gara parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno tutti nella prima serata (5 febbraio) del Festival. Nelle 2 successive (6 e 7 febbraio) i Campioni interpreteranno, di nuovo, i propri brani in gruppi da 12. Nella quarta Serata (8 febbraio) i 24 Artisti – reinterpreteranno le proprie canzoni in gara, in versione rivisitata o con diverso arrangiamento musicale, ognuno insieme ad un artista Ospite. Nella quinta Serata – la serata finale (9 febbraio) nuova interpretazione -esecuzione delle 24 canzoni in gara da parte dei 24 Artisti.

GLI OSPITI DELLE SERATE

Anche quest’anno il Festival di Sanremo 2019 ospiterà sul palco dell’Ariston moltissimi artisti e tutti italiani. Vedremo quindi: Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Luciano Ligabue, Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli con suo figlio Matteo Bocelli, Giorgia, Elisa, Antonello Venditti, Elisa, Riccardo Cocciante. Ma non solo, infatti torneranno sul palco i due co-conduttori dello scorso anno Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Infine saliranno sul palco anche Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, che hanno guidato le serate di Sanremo Giovani a dicembre.

IL SISTEMA DI VOTO

Attraverso i quattro sistemi di votazione del Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), della giuria Demoscopica, della giuria della Sala Stampa e della giuria degli Esperti si arriverà, progressivamente nelle cinque Serate, a definire le graduatorie che decreteranno la canzone vincitrice di Sanremo. Nelle prime tre serate voteranno il pubblico, attraverso Televoto, la giuria Demoscopica, la giuria della Sala Stampa.

I tre sistemi di votazione avranno – nella determinazione della graduatoria delle 24 canzoni interpretate in Serata – un peso percentuale così ripartito: Televoto 40%; giuria Demoscopica 30%; giuria della Sala Stampa 30%.

Al termine della Terza serata verrà stilata da Rai una classifica congiunta delle 24 canzoni in gara, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute nella Prima Serata e nella Seconda (per le prime 12 canzoni) e Terza Serata (per le seconde 12 canzoni).

Nella Quarta Serata voteranno il pubblico, attraverso il Televoto, la giuria della Sala Stampa, la giuria degli Esperti. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una classifica, determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la quarta serata dalle canzoni (nelle esecuzioni con artisti Ospiti) e quelle delle Serate precedenti. All’interpretazione-esecuzione con artista Ospite più votata potrà essere assegnato un premio speciale da RAI.

Nella Quinta Serata (Serata Finale) voteranno il pubblico, attraverso il Televoto, la giuria della Sala Stampa, la giuria degli Esperti.

I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una classifica delle canzoni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle delle Serate precedenti. Nuova votazione delle canzoni risultate ai primi 3 posti nella classifica, sempre de: – il pubblico, attraverso Televoto – la giuria della Sala Stampa – la giuria degli Esperti.

I tre sistemi di votazione avranno sempre un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; giuria della Sala Stampa 30%; giuria degli Esperti 20%. Al termine verrà stilata una nuova classifica delle 3 canzoni, determinata tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima votazione in Serata e quelle ottenute dalle votazioni precedenti.

La canzone prima in quest’ultima classifica sarà proclamata vincitrice di Sanremo 2019.

PRIMAFESTIVAL

Anche quest’anno torna il PrimaFestival, il notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 69ᵃ edizione del Festival di Sanremo. Tutti i giorni a partire dal 25 gennaio e subito dopo il Tg1, il Prima Festival ci accompagnerà in pieno clima sanremese con notizie curiose, interviste a caldo e gossip esclusivi sui cantanti in gara, gli ospiti e i conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston.

DOPO FESTIVAL – THE DARK SIDE OF SANREMO

A trasportarci nel dopo festival sarà Rocco Papaleo che insieme a una band musicale accoglierà gli artisti protagonisti del Festival giocando con loro, intervistandoli e coinvolgendoli in cameo musicali dove si esibirà lui stesso. Ad accompagnare Rocco Papaleo ci sono Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto.

Gli artisti in gara:

ACHILLE LAURO, ROLLS ROYCE

ARISA, MI SENTO BENE

LOREDANA BERTE’, COSA TI ASPETTI DA ME

BOOMDABASH, PER UN MILIONE

FEDERICA CARTA E SHADE, SENZA FARLO APPOSTA

SIMONE CRISTICCHI, ABBI CURA DI ME

EINAR, PAROLE NUOVE

EX OTAGO, SOLO UNA CANZONE

GHEMON, ROSE VIOLA

IL VOLO, MUSICA CHE RESTA

IRAMA, LA RAGAZZA CON IL CUORE DI LATTA

MAHMOOD, SOLDI

MOTTA, DOV’E’ L’ITALIA

NEGRITA, I RAGAZZI STANNO BENE

NEK, MI FARO’ TROVARE PRONTO

ENRICO NIGIOTTI, NONNO HOLLYWOOD

NINO D’ANGELO E LIVIO CORI, UN’ALTRA LUCE

PATTY PRAVO CON BRIGA, UN PO’ COME LA VITA

FRANCESCO RENGA, ASPETTO CHE TORNI

DANIELE SILVESTRI, ARGENTO VIVO

ANNA TATANGELO, LE NOSTRE ANIME DI NOTTE

PAOLA TURCI, L’ULTIMO OSTACOLO

THE ZEN CIRCUS, L’AMORE E’ UNA DITTATURA

ULTIMO, I TUOI PARTICOLARI