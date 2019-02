Filippo Sgarbi, esordio da leader in serie B

In un periodo pessimo per il calcio varesino, c’è comunque qualche motivo per festeggiare.

C’è infatti un ragazzino nato a Varese il 29 dicembre 1997 che sabato 16 febbraio ha giocato la sua prima gara in serie B: Filippo Sgarbi, difensore dal fisico imponente (191 cm per 83 kg) ha guidato la retroguardia del Perugia di Alessandro Nesta alla vittoria sul Carpi. Zero a uno il finale e Sgarbi nominato migliore in campo da La Gazzetta dello Sport.

Nato a Casciago e cresciuto nella squadra locale, la Casmo, è stato subito addocchiato da Varese prima e Inter poi: trafila nelle giovanili nerazzurre, poi un po’ di prestiti in serie C e serie D tra Vicenza, Caronnese e Sudtirol, fino all’approdo in Umbria, allenato da uno dei difensori italiani più forti di tutti i tempi. Dopo un po’ di gavetta e ambientamento, finalmente l’esordio nella serie cadetta, preludio ad un finale di stagione che ci (e gli) auguriamo ricco di soddisfazioni.