I giovanissimi Saynaid sul palcoscenico dell’Ariston

Una giovanissima band vola verso il palcoscenico dell’Ariston per partecipare a Sanremo Rock 2019. Parliamo dei Saynaid, la rock band nata nell’estate 2018 dall’idea di Matteo Lucchina, 15 anni, batteria, e composta da Nicole Candela, 17 anni, voce, Riccardo Ciani 16 anni, chitarra e Matisse Berg, 14 anni, basso.

Lo scorso 20 febbraio, la band ha partecipato al concorso “Sanremo Rock” e con la straordinaria esibizione di Are You Gonna By My Girl dei Jet, passando poi per gli ACDC con You Shook Me All Night Long e Sweet Child O’Mine dei Guns’n Roses, ha coinvolto l’intero pubblico presente al Mr Fantasy di Buccinasco ma soprattutto la prestigiosa giuria. I Saynaid sono quindi passati alle prefinali del concorso che si terranno al Teatro Ariston il 4 e 5 giugno, dove presenteranno il loro primo inedito che sarà «un misto tra funky metal e heavy metal anni 90’». La sfida è arrivare in finale.

Il nome della band deriva dall’italianizzazione del termine inglese “Cyanide” (ovvero “Cianuro”). Per ora suonano cover di gruppi come i Guns N’ Roses e gli AC/DC, «Abbiamo deciso di suonare musica rock perché è qualcosa che resta nel tempo, mentre molti album di oggi sono destinati a scomparire», spiegano. «Tutto è cominciato per merito di mio padre che mi ha introdotto al rock classico», racconta Riccardo, al quale subito si associa Matisse. Nicole e Matteo, invece, hanno scoperto da soli la loro passione per questo genere, ed entrambi prendono come principale modello gli AC/DC.