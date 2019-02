Idee per un paese più bello e pulito: se ne parla con Vedano Viva

Proseguono gli incontri pubblici organizzati da Vedano Viva per la definizione condivisa del programma amministrativo in vista delle elezioni comunali.

«Vedano Viva – spiegano i responsabili dello staff che in questi anni ha affiancato il sindaco Cristiano Citterio e la giunta – sta procedendo con l’attivazione di laboratori di idee formati da cittadini che condividono il percorso tracciato in questi anni all’insegna di concretezza, buon governo e efficienza della macchina comunale per confrontarsi con loro e trovare nuovi spunti, necessità e idee da attuare nel prossimo quinquennio».

Negli ultimi due incontri dedicati alle necessità dei giovani si sono dapprima raccolti gli spunti e le riflessioni da parte di tutte le fasce d’età che interagiscono con loro, identificando tre macro filoni di interesse. Successivamente, in un secondo incontro riservato agli under 30, la discussione si è focalizzata sui nodi progettuali di particolare rilievo per convergere su ipotesi condivise, utili e prontamente realizzabili.

«Una metodologia innovativa – dice il consigliere delegato Tullio Lacché – che valorizza l’esercizio partecipativo per allargare il quadro immaginativo dei partecipanti: in altre parole non programmi scritti nelle segrete stanze ma tagliati su misura sulle reali necessità del nostro comune e dei nostri cittadini valorizzando i contributi di tutte le fasce d’età».

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 27 febbraio alle 21.15 nella sede di Vedano Viva, di via Don Minzoni 4 (accanto all bar Arlecchino): si parlerà di senso civico e decoro urbano con la presenza dell’assessore all’Ambiente di Malnate Giuseppe Riggi per sentire, tra l’altro, come si sta sviluppando l’esperienza della banca dati del Dna dei cani.