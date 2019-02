La Coppa dura poco: Openjobmetis battuta da Cremona

Dura il tempo di un fiammifero la partecipazione della Openjobmetis alla Coppa Italia del basket. Una partita, quella dei quarti di finale, e per i biancorossi è già tempo di lasciare Firenze sul pullman della società, con la speranza che il riposo previsto in questa pausa possa davvero ricaricare le pile alla squadra di Caja.

L’impressione, a Firenze, è stata proprio questa: una Varese volenterosa – quello sempre – che però non ha più lo smalto, la lucidità e la fiducia di un mese fa. La magnifica partita di Trieste si è quindi rivelata un’illusione e non è stata neppure lontanamente ripetuta contro una Cremona senza dubbio più sgamata e quadrata: la squadra di Sacchetti non ha disputato un partitone, però è quasi sempre rimasta avanti nel punteggio trovando di volta in volta le soluzioni giuste per tenere a bada un’Openjobmetis troppo spesso imprecisa a cominciare dal 2/15 dal campo che ha segnato la prima parte del quarto di apertura.

E poi Cremona “fa la cosa giusta”, nel senso che ha un quintetto produttivo e potente al quale affianca una panchina utile a non far calare l’intensità. Caja invece ha tratto giovamento dalle seconde linee – Ferrero su tutti, ma anche Salumu e Tambone – restando però senza risposte positive da gran parte dei titolari. “Tradito” nella serata di San Valentino tanto da Moore quanto da Archie, due che stasera hanno sulla coscienza prove personali davvero negative. Un peccato, perché l’abbinamento con Cremona non era impossibile, né sulla carta né sul parquet, nonostante la Vanoli sia messa un po’ meglio in classifica e abbia un Travis Diner che, quando c’è da far valere l’esperienza, è ancora un califfo.

Una piccola consolazione intanto arriva dalla squadra under 18: “Le Terrazze” ha vinto i primi due incontri del torneo (NextGen Cup) dedicato alla propria categoria contro Avellino e Reggio Emilia. Una Varese, almeno, si giocherà le semifinali.

VANOLI CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE 82-73

(19-15, 44-40, 60-52)

CREMONA: Diener 7 (1-4, 1-3), Crawford 22 (3-6, 4-9), Saunders 20 (7-9, 1-2), Aldridge 11 (1-3, 3-7), Mathiang 5 (1-2, 0-1); Ricci 2 (1-2, 1-3), Ruzzier 7 (1-2, 1-4), Stojanovic 8 (2-4). Ne: Feraboli. All. Sacchetti.

VARESE: Moore 3 (0-1, 1-5), Avramovic 15 (6-13, 1-4), Scrubb 15 (5-8, 1-6), Archie 2 (1-5, 0-2), Cain 8 (4-6); Iannuzzi 5 (1-3), Natali 2 (0-1), Salumu 8 (2-4, 1-3), Tambone 4 (1-1, 0-2), Ferrero 11 (2-4, 2-4). Ne: Gatto, Verri. All. Caja.

ARBITRI: Sahin, Biggi, Grigioni.

NOTE. Parziali: .

Da 2: C 17-32, V 22-46. Da 3: C 11-34, V 6-26. Tl: C 15-17, V 11-17. Rimbalzi: C 40 (8 off., Mathiang 11), V 41 (13 off., Cain 12). Assist: C 22 (Diener 9), V 9 (Avramovic, Tambone 3). Perse: C 14 (Stojanovic 5), V 15 (Scrubb, Moore 3). Recuperate: C 5 (Saunders 2), V 7 (Avramovic 4). Usc. 5 falli: Ferrero. F. antisportivo: Ferrero (24’35”).