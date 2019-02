La giunta incontra i cittadini di Sant’Anna, si parlerà di sottopasso e non solo

Prosegue il coinvolgimento dei quartieri da parte dell’Amministrazione Comunale con il progetto #FuoridalComune.

Il primo appuntamento in agenda per il 2019 è per giovedì 7 febbraio alle ore 19.00, presso il Teatro S. Anna.

Qui il sindaco Emanuele Antonelli e la Giunta Comunale incontreranno nuovamente i cittadini del quartiere S. Anna per fare il punto della situazione in merito al progetto del sottopasso che dovrebbe collegare il quartiere Sant’Anna direttamente al Sempione.

Sarà l’occasione per ascoltare consigli e suggerimenti dei cittadini sia sul progetto, sia su altre tematiche che riguardano il futuro del quartiere.