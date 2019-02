La realtà virtuale irrompe al Baff con un premio, in giuria un premio Oscar

Al via il nuovo contest per cortometraggi in Virtual Reality lanciato dal BA Film Festival e Rai Cinema Channel. Una giuria, composta da Anthony La Molinara, premio Oscar per gli effetti speciali di Spider-Man 2, Carlo Rodomonti, responsabile Marketing Strategico e Digital di Rai Cinema e Gabriele Tosi, docente di Videoarte, decreterà il vincitore del premio destinato al miglior cortometraggio in realtà virtuale.

Il vincitore del Premio Baff Rai Cinema Channel VR si aggiudicherà un contratto del valore di euro 3.000 per l’acquisto dei diritti Free Vod in esclusiva per il territorio italiano.

Deadline al 15 marzo. Informazioni, regolamento e premi sul sito www.baff.it.

La premiazione avverrà durante la XVII edizione del BAFF – Busto Arsizio Film Festival – che si terrà dal 30 marzo al 6 aprile. La kermesse è organizzata da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, e dal Comune di Busto Arsizio, con l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e diretta da Steve Della Casa e Paola Poli.