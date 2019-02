Il Legnano vince il derby, Varesina e Fenegrò ringraziano

(Foto Facebook)

Grandi sorprese nella settima giornata di ritorno del Girone A di Eccellenza.

Il primo risultato da segnalare è la vittoria del Legnano a Castellanza nel derby: 3-0 secco quello dei lilla contro la capolista grazie alle reti di Nasali, Crea e Giardino.

Le inseguitrici non si fanno scappare l’occasione. La Varesina passa 3-0 in casa del Città di Vigevano; per le fenici doppietta di Cargiolli e rete di Tino. Anche il Fenegrò accorcia verso la vetta vincendo 3-1 a Mariano.

Una tripletta di Berberi permette al Busto 81 di superare 3-1 l’Alcione e rilanciare i suoi in zona playoff.

Termina 1-1 tra Sestese e Ardor Lazzate, con Botturi che risponde a Gambino, mentre fa un colpo salvezza l’Union Villa che passa 1-0 a Besozzo contro il Verbano grazie alla rete di Andriuolo.

Il Ferrera Erbognone ha sconfitto 3-2 il Varese a Viggiù mentre è finita 3-3 tra Accademia Pavese e Castanese.