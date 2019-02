Liste d’attesa e cronicità: i due temi prioritari di Ats Insubria

Metà squadra già nota e metà nuovissima.

Il direttore generale dell’Ats Insubria ha presentato la direzione strategica dell’Agenzia. Direttore sociosanitario per lunghi anni, Lucas Maria Gutirrez assumendo il ruolo di direttore generale ha voluto al suo fianco la dottoressa Ester Poncato, suo braccio destro nei tre mandati precedenti, che proseguirà l’opera proprio nella direzione socio sanitaria.

Un amministratore d’azienda, prima privata e poi pubblica, è il nuovo direttore amministrativo. Si tratta di Massimiliano Tonolini, una laurea in economia e commercio e il titolo di dottore commercialista che ha lasciato nel cassetto per seguire la sua principale vocazione di amministratore d’azienda. Nel settore pubblico, ha contribuito a creare AREU, l’Agenzia lombarda dell’Emergenza Urgenza.

Alla direzione sanitaria il dottor Edoardo Michele Majno, che rientra in Lombardia dopo una lunga esperienza medica e manageriale in Toscana dove ha ricoperto diversi ruoli. Il suo è un ritorno in una terra nota: la sua famiglia ha lasciato segni importanti come l’Asilo Mariuccia a Brissago Valtravaglia o il Padiglione Majno dell’ospedale di Gallarate.

La nuova direzione si occuperà del territorio varesino e comasco con l’aggiunta dei nuovi comuni del medio Lario appena riuniti alla gestione sanitaria di Como.

Tra le principali criticità nell’agenda del dottor Gutierrez liste d’attesa e pazienti cronici, ma anche rapporti con il territorio e attenzione alla disabilità, come il progetto legato allo sport per diversamente abili di cui Roberto Bof è uno degli attori grazie all’iniziativa Freerider.

Tra gli impegni del nuovo dg, però, c’è anche una valorizzazione delle competenze interne con una riorganizzazione che punti a far eccellere le capacità del personale interno.