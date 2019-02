“Magiche serate in valle”, dopo il successo del 2018 si replica anche nel 2019

Lo scorso giugno a Olgiate Olona, in via Molino del Sasso, lungo la valle Olona, si è svolta la manifestazione denominata “Magiche serate in Valle”. Il progetto rientra nella categoria Altre finalità (bando 4/2018) e i beneficiari dell’iniziativa sono le associazioni ed i gruppi che hanno partecipato a tale manifestazione.

Per una intera settimana sono state organizzate serate per coinvolgere la popolazione, promuovere la cultura, gli usi e la cucina locale. La Pro loco ha allestito, in un campo lungo la pista ciclabile che da Castellanza prosegue fino a Varese nel tratto del Comune di Olgiate, un’area feste/intrattenimento con cucina da campo, tensostrutture, tavoli, sedie, palcoscenico, service audio/video, pedana in legno per rappresentazioni di danza e sport così che il luogo possa, per una settimana all’anno, diventare un punto di aggregazione per gli Olgiatesi e per gli abitanti dei paesi limitrofi L’obbiettivo che si prefigge la Pro Loco è quello di divulgare e promuovere la cultura, gli usi, i costumi e la cucina locale

E’ la terza edizione di questa manifestazione e, da sempre, attraverso queste serate si tende a coinvolgere le diverse realtà e associazioni che operano nel territorio di Olgiate Olona mettendo a disposizione le nostre strutture in modo da arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento per un vasto bacino di utenza

Nella realizzazione del progetto sono state coinvolte altre Organizzazioni non profit, Enti pubblici e privati:

l’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona , l’Associazione don Pino Ballabio onlus, il Gruppo Alpini di Olgiate Olona, gli Oratori della Comunità Pastorale S. Gregorio Magno, la Scuola Materna Landriani, l’Associazione “Genitori Ferrini” onlus, il Gruppo Scout Valle Olona 1 Agesci.

La settimana di manifestazioni ha riscosso un notevole successo. Grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, del sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus” e delle varie associazioni i risultati sono stati veramente soddisfacenti.

Il successo di tale iniziativa è decretato dalla grande richiesta di partecipazione delle varie associazioni che vogliono far parte del progetto per il 2019.