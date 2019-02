Minibasket, una passione per trecento bambini

Trecento iscritti. Un bel traguardo per il minibasket del Basketball Gallaratese: «Sicuramente un numero importante: a parte Robur et Fides, credo nessuna società abbia un bacino di minibasket così ampio» dice soddisfatto il responsabile Marco Pirovano.

«Due anni fa avevamo iscritti 180 bambini, nel giro di due anni con i progetti nelle scuole elementari della città siamo arrivati a questo risultato». I laboratori per far accostare i bimbi alla palla a spicchi sono uno dei nodi importanti: « Normalmente i progetti prevedono sei lezioni gratuite per le classi prime e seconde delle elementari, nel periodo iniziale della scuola».

Sette le palestre coinvolte in città: quelle di Sottocosta di Crenna e Ronchi “casa” della società, ma anche quelle delle scuole Ponti, di Sciarè, delle Majno, di Arnate, oltre all’Istituto Sacro Cuore. Una decina di istruttori, undici squadre iscritte ai campionati, senza ossessione per il risultato, come dev’essere con i bambini più piccoli: «A noi interessa la presenza e l’attività sul territorio di Gallarate, raccontare i diversi momenti di cui vive questa passione».

La società – nata dalla fusione tra Ayers Rock e Basket Gallarate – sta investendo tanto, in ore palestra (con tre allenamenti settimanali) e in dotazioni “sul campo”. Parallelo al minibasket, c’è anche l’aumento di partecipanti nelle varie squadre, con centocinquanta atleti, anche grazie alla collaborazione con le realtà di pallacanestro di Cardano al Campo e Casorate Sempione.