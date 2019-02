Nei campionati a squadre piovono sconfitte per le squadre varesine

Rappresenta una sicura preoccupazione la perdurante assenza di piogge o nevicate in questo periodo

invernale nel quale le acque di laghi e fiumi sono desolatamente a livelli bassi, né la breve

interruzione di un paio di settimane or sono poteva arrecare un grande sollievo, ma nulla faceva

pensare che le difficoltà climatiche attuali potessero trasferirsi al settore sportivo delle gare a

squadre delle bocce varesine.

Invece sabato 23 febbraio è stato un momento di assoluta desertificazione ove il raccolto in termini di risultati è stato addirittura catastrofico. Nel Campionato di Serie A l’Alto Verbano, che andava a far visita alla capolista, non poteva ragionevolmente sperare di andare a passeggiare sui campi di Montegridolfo, minuscolo comune in provincia di Rimini, ricco di storia, ma anche di successi boccistici. Il risultato dell’andata in quel di Daverio era stato impietoso: 7-1 e immediato ritorno sulla terra dei varesini, che, dopo le prime due giornate vittoriose, speravano di continuare su una strada lastricata di vittorie, tuttavia “spes ultima dea”, perciò trasferta colma, se non altro, di attese positive. Purtroppo anche qui sconfitta netta – 6-2 -. Del resto se la colonna Andreani non riesce a vincere un set né nell’individuale, né nella coppia, con il giovane Gusmeroli, non è che si possa ipotizzare di andare molto lontano, se non per il viaggio in Romagna. Quindi l’Alto Verbano naviga nelle ultime posizioni di classifica senza poter nutrire ambizioni di primato.

Ancora peggio è andata alla Crevese, in trasferta a Cremona, per l’eliminazione diretta nel Campionato di categoria C. Il risultato dell’andata, seppur favorevole – 5-3 -, non era tale da porre

in una condizione di sicurezza i luinesi, che si sono trovati dinanzi una compagine agguerrita e

campi altrettanto insidiosi a quelli di casa. Inizio terribile e, al termine della prima serie d’incontri,

si assiste ad uno squillante 4-0 per la Canottieri Flora. Risultato identico a quello di sabato scorso, a

favore di Creva però, solo che in questo caso non si verifica la “remuntada” che i cremonesi

effettuarono la settimana precedente, bensì il trend prosegue desolatamente per le bocce varesine,

che riescono a racimolare un solo misero punto con la coppia Cerinotti/Tartaglia Fernando, prima di

finire sonoramente sconfitti per 6-1.

Sabato nerissimo per le squadre di Varese, ormai le speranze sono riposte nelle fanciulle, che,

vincendo alla grande il loro girone, sono fra le sei finaliste e, a giugno, si giocheranno il titolo, come sempre, con l’abituale grinta e classe.

PILLOLE DI BOCCE

– Lunedì 18 febbraio – Crenna – Finali Campionato Provinciale individuale Categorie A e B

Categoria A – 1) Massimo Molinari – Alto Verbano

Categoria B – 1) Maurizio Moretti – Renese

– Venerdì 22 febbraio – Crenna – Finale campionato Provinciale Individuale Categoria C

1) Gian Angelo Margutti – Gorla Maggiore

Direttore di gara Silvano Farioli

– Sabato 23 febbraio – Cremona – Finale Regionale Campionato Società Categoria C

–ritorno

Canottieri Flora (CR) – Crevese (VA) 6-1 Passa Canottieri Flora

– Sabato 23 febbraio – 10a giornata Campionato Italiano Squadre Serie A

CVM Utensiltecnica – Alto Verbano (VA) 6-2 (58-38)

– Lunedì 25 febbraio – Crenna – Inizio Trofeo Cremonese – Regionale serale coppie.