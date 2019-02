Neos assume nuovi assistenti di volo

Lavorare nei cieli: Neos, la compagnia aerea di base a Malpensa (con sede a Somma Lombardo) apre una nuova selezione a per assistenti di volo non certificati.

L’open day è fissato il 26 febbraio all’Hilton Garden Inn Milan Malpensa di Somma Lombardo.

Gli aspiranti assistenti di volo che vogliono entrare a far parte della crew di Neos si potranno presentare alla mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:00 o nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00 con 2 foto (mezzo busto e figura intera) ed un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo in Italiano. I requisiti per partecipare alla selezione sono il passaporto Ue, il dipoloma di istruzione secondaria di II grado. Costituisce un titolo preferenziale un’età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 30 anni compiuti. In più è richiesta l’altezza di 160 cm per le donne e di 170 cm per gli uomini (o altezza con braccio teso in punta di piedi min 212 cm).

