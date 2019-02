Nuove mappe per proteggere in nostri sentieri

Venti comuni coinvolti per tracciare duecento chilometri di sentieri naturalistici. Nell’era del digitale la cartografia ha ancora un forte fascino ed è per questo che le comunità montane delle Valli del Verbano e quella del Piambello hanno lavorato a stretto contatto con il CAI per arrivare a pubblicare la nuova mappa dei sentieri.

Sergio Peduzzi, presidente del CAI di Luino, il 20 febbraio alla Colonia Elioterapica di Germignaga ha presentato la nuova Carta Escursionistica delle Valli del Verbano.

La vera innovazione è data dai recenti rilievi che hanno permesso la realizzazione del catasto dei sentieri lombardi, che fino al 2017 non esisteva. Questo significa che la Lombardia non poteva sapere con chiarezza il numero dei sentieri presenti sul territorio. Grazie a questo nuovo rilievo si può avere una stima più realistica dei costi di manutenzione ed è un passo avanti affinché i percorsi possono davvero sopravvivere.

“Il digitale ha cambiato la nostra vita, – dice Patrizio Rigodanza – ma è importante tutelare un lavoro antico come la cartografia. Un’arte che nasce nella preistoria e che sta scomparendo”.

La cartografia è l’invenzione più semplice per comunicare. Sin dall’era preistorica, quando usciva a caccia, l’uomo per non perdersi cominciò a memorizzare i percorsi con mappe mentali e riferimenti visivi.

Il passo successivo fu breve. La prima reale forma di mappatura è stata con il disegno di semplici cerchi, linee e punti, ed ancora oggi le mappe moderne hanno questa struttura. In un certo senso si può dire che il linguaggio sia arrivato dopo la cartografia. Oggi, in un’epoca di grande attenzione alle questioni ambientali, è di vitale importanza tutelare le aree naturalistiche.

“Il Club Alpino Italiano – racconta Pierangelo Rossi, presidente del CAI Lombardia – si autofinanzia per il 92%, soprattutto per garantire a tutti il soccorso alpino. Ad oggi, grazie a questo prezioso contributo, sono stati tracciati 65.000 km di sentieri e costruiti 774 rifugi e bivacchi ma c’è costante bisogno di volontari per mantenere l’efficienza dei sentieri”.