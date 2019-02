Nuovi arrivi in commissione urbanistica

Nuovo arrivo in commissione Urbanistica nella seduta del. 12 febbraio 2019

Ha fatto infatti il suo ingresso Dario Frattini, nuovo delegato del consigliere Gaetano Iannini.

Iannini in consiglio comunale appartiene al gruppo misto, ma è referente di Fratelli d’Italia: cosi come il nuovo componente della commissione, secondo quanto lui stesso ha riferito durante le presentazione.

Frattini coordina infatti il collegio di Luino di FDI per le prossime elezioni ed è collega di Iannini nel direttivo provinciale di FDI, come, d’altronde, lo è Salvatore Giordano, entrato a far parte come delegato nella commissione n1.