“Occhio alla strada tra Ferrera e Cunardo”

Gentile redazione,

Vorrei fare una lamentela riguardante la strada di Ferrera, le ultime due curve per arrivare a Cunardo completamente ghiacciate, in scooter oggi a passo d’uomo per poco cado ma è possibile che sia così difficile mettere un po’ di sale o aspettano che si faccia male qualcuno per farlo (immagine di repertorio).

G.V.