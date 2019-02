Openjobmetis in difficoltà: Trieste vuole il riaggancio

C’è la parola “crisi” che aleggia nell’aria in casa Openjobmetis: dopo oltre tre mesi vissuti a tutto gas in campionato e in Fiba Cup, la squadra di Caja si è improvvisamente e dolorosamente arenata in entrambe le competizioni e ora – in vista di giocare la Coppa Italia (giovedì, ore 18 a Firenze contro Cremona) – rischia di scivolare per la prima volta al di fuori della zona playoff.

Un rischio reso più grande dal momento di forma e dal valore dell’avversaria di turno, una Alma Trieste che sarà pure neopromossa ma che – dopo qualche affanno iniziale, prevedibile – ha deciso di scalare la classifica a suon di risultati. I giuliani si trovano a due soli punti da Ferrero e compagni: quale occasione più ghiotta di quella di domenica 10 (palla a due alle 17,30) per portare a termine l’operazione riaggancio?

Ma prima di guardare alla rosa dell’Alma, giocatori e staff della Openjobmetis devono controllare se stessi: l’impressione – ribadita anche mercoledì nella sconfitta interna con Groningen – è che il gruppo abbia perso un po’ di quella fiducia granitica mantenuta nel girone di andata ma anche una certa quantità di condizione atletica. L’attitudine è sempre quella – difendere forte e non mollare mai, tanto è vero che tutte le sconfitte sono state onorevoli e di stretta misura – ma da sola non basta. I biancorossi devono ritrovare anzitutto confidenza con il canestro e quindi tornare a fare leva su alcuni uomini – Moore su tutti, ma anche i compagni appaiono troppo alterni – che stanno zoppicando.

Dall’altra parte – ora è venuto il momento degli avversari – ci saranno innanzitutto due ex che stanno facendo molto bene, Chris Wright e un ringiovanito Daniele Cavaliero, ma l’esperto coach Dalmasson può contare su un complesso profondo con il rientrante Peric che rischia di essere il solito rebus difficile da risolvere, con Sanders e Dragic che aggiungono atletismo – l’americano – e talento – lo sloveno – con i vari Knox e Mosley a garantire tante soluzioni sotto canestro e con il play Fernandez utilissimo sui cambi di ritmo.

COACH TO COACH

Attilio CAJA (Openjobmetis Varese) – «Troviamo una squadra ricca di giocatori molto affidabili e i risultati si vedono. Ritrovo Daniele Cavaliero che è stato mio giocatore in più riprese, anche giovanissimo, e mi ha sempre dato una grande mano: è uno di quelli che fanno felici gli allenatori e ciò sta accadendo anche adesso con Dalmasson. Con lui c’è Peric che ha grandissima tecnica individuale e lunghi che mettono in campo un grande atletismo. L’elenco è lungo: sono il terzo attacco del campionato con ottime percentuali e possono contare su un palazzetto appassionato e pieno. Noi però dobbiamo tornare ad avere grande energia, bilanciare il loro impatto fisico e ritrovare la giusta convinzione. Non bisogna pensare al passato, a quello che non abbiamo raccolto: si riparte da zero a zero».

Eugenio DALMASSON (Alma Trieste) – «Ci avviciniamo alla partita con qualche problemino, con Knox che ha avuto un malanno di stagione e Strautins rallentato da un affaticamento muscolare: lo stiamo ritrovando, vedremo prima della partita di fare il punto su di lui. Ritroviamo Varese dopo qualche mese, le due formazioni hanno trovato il proprio assetto; la Openjobmetis è stata una delle sorprese della prima parte e va affrontata con grande rispetto. Per noi sarà un passaggio importante in termini di classifica. Varese è brava a imbrigliare le avversarie: sarà determinante capire quale squadra riuscirà a imporre la propria filosofia alla partita».

DIRETTAVN

