Il parchetto “chiude”. Giochi trasferiti al Bergora

Il parchetto di via Costituzione a Buguggiate è stato “smantellato” e i giochi in legno, ancora in buono stato, trasferiti al parco Bergora.

Galleria fotografica Nuovi giochi al parco di Buguggiate 4 di 4

La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale: «Ormai era poco frequentato dai bambini – spiega il sindaco Cristina Galimberti – e mantenerlo in ordine era diventato problematico. Così abbiamo deciso di spostare i giochi al grande parco nel cuore del paese, quello più utilizzato».

Il Bergora ha un campo da basket, uno in terra da calcio, un piccola pista ciclabile e un bel castello di legno. «Adesso abbiamo aggiunto le spalliere e due altalene, che abbiamo smontato e rimontato, che si aggiungono a quelle che già esistono».

La segnalazione sullo stato di abbandono del parco Costituzione era arrivato tempo fa da una mamma che ci aveva scritto:«Vorrei, se possibile, segnalare e mostrare lo scempio del parchetto di Buguggiate. E’ impraticabile, pericoloso, maltenuto. Potrebbe essere utilizzato, anche se piccolo, in una zona riparata dal traffico ma è impossibile. Mi piacerebbe tornasse praticabile».

A quanto pare non tornerà “praticabile”: sarà una zona verde ma senza più area giochi. Un’area che comunque dovrà essere curata e avrà bisogno di manutenzione e che forse dovrà avere un destino diverso.