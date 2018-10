«Quel parco giochi è una giungla»

Parchi, parchini e parchetti. Ogni paese del Varesotto ne ha uno o più di uno, ma gestirli spesso è un problema. Nati per intrattenere i bambini, col tempo il loro ruolo è “cambiato”: malgrado i cartelli che, quasi ovunque, vietano l’utilizzo dei giochi a chi ormai le elementari le ha abbandonate da un pezzo e proibiscono l’ingresso ai cani, i parchi vengono bistrattati e spesso vandalizzati. Con il risultato che le mamme non portano più i bimbi e alla fine quegli angoli verdi vengono abbandonati.

Come il caso di uno dei parchi di Buguggiate. La segnalazione arriva da una mamma, Chiara, che spesso porta il suo bimbo a passeggio nella zona di via Costituzione e si trova davanti a quello che resta dei giochi ormai ricoperti di foglie ed erbacce.

«Vorrei, se possibile, segnalare e mostrare lo scempio di questo parchetto di Buguggiate. E’ impraticabile, pericoloso, maltenuto. Potrebbe essere utilizzato, anche se piccolo, in una zona

riparata dal traffico ma è impossibile. Proseguendo avrei potuto fotografare anche la parte di pista ciclabile che lo racchiude ma non mi andava di trattenermi in quel posto. Mi piacerebbe tornasse praticabile».

Va detto che Buguggiate ha un bellissimo parco giochi molto frequentato “Il Bergora”, con campo da basket, da calcio un bell’anello che corre tutt’attorno e giochi ben tenuti e curati. La domanda però è legittima: che fare di tutti quei parchetti in alcuni angoli di paese, sorti con le migliori intenzioni e poi “abbandonati”? Chiuderli del tutto o ristrutturarli e renderli di nuovo vivi?