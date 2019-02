PD, Enrico Cozzi riconfermato coordinatore di zona

Si è svolta domenica mattina 17 febbraio, presso il PD di Legnano, l’assemblea dei coordinamenti dei 18 circoli dell’Alto Milanese per l’elezione del nuovo Coordinatore di Zona. La nutrita presenza di iscritti ha consentito un dibattito intenso e costruttivo, che si è incentrato in modo particolare sull’esigenza di un reale percorso unitario del partito, a superamento delle logiche correntizie.

Con voto palese e unanime è stato riconfermato il coordinatore uscente Enrico Cozzi, che sarà affiancato da Umberto Silvestri. Cozzi e Silvestri sono già al lavoro per la costituzione di una nuova segreteria e per proseguire l’azione sui diversi fronti aperti nell’Alto Milanese che necessitano di risposte concrete: Accam, Azienda So.Le., Amga, la situazione del trasporto pendolare e le numerose emergenze ambientali.

Sia Enrico Cozzi che Umberto Silvestri hanno alle spalle significative esperienze oltre che politiche nel Partito Democratico, anche come amministratori locali, con una visione d’insieme del territorio utile al rafforzamento della proposta politica del PD.