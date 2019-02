Piatto di pesce e patatine, Gerry Alotta “doma” anche la quarta puntata di Masterchef

Una prova non in primo piano, ma sufficiente a garantirsi il passaggio alla prossima puntata, per Gerry Alotta, il maniscalco di Busto Arsizio in gara a Masterchef.

Nella prima fase della serata Gerry si è trovato al pressure test a base di pesce. La sfida era cucinare il “quinto quarto di mare”, le parti meno nobili del pesce. E anche se non era alle prese con la carne, il maniscalco “texano-bustocco” ha cucinato guance di ricciola e polenta liquida con crema di carote e pelle croccante: un piatto che ha convinto.

Alla sfida a squadre in esterna – girata tra l’altro in una villa a Legnano – Gerry Alotta è finito nella brigata rossa, ben guidata da Giovanni ma che si è rivelata più debole nel menù, tra l’altro a base di carne (e Alotta è stato scelto proprio perché bravo macellaio). Gerry è comunque finito tra i salvati nella prova successiva, in cui i concorrenti erano valutati su un piatto semplice ma non facile: le patatine fritte. Le sue erano di colore poco dorato, ma i giudici hanno lodato la salatura.