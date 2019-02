In piazza contro il decreto Pillon: «È una battaglia di civiltà»

Centinaia di persone in piazza del Garibaldino. Tante donne e uomini, ragazze e ragazzi, anziani, questa sera, venerdì 15 febbraio, per dire no al decreto Pillon, ma anche per ribadire con chiarezza che “non si torna indietro sui diritti” come ha espresso Carolina Perfetti della segreteria regionale dello Spi-Cgil.

«Siamo adulti e responsabili e i decreti Pillon vanno respinti perché riguarda i diritti di tutti» ha detto Gabriella Sberviglieri aprendo il momento di comizio.

«È una battaglia di civiltà e non riguarda solo qualcuno. Riguarda gli uomini come le donne e non una parte politica, ma tutti. È importante che ci siano iniziative come queste che tengono insieme le associazioni, i gruppi, il sindacato. Il decreto Pillon danneggia i bambini, ma non c’è solo quella proposta, ma anche altre che mettono in discussione diritti civili e politici per cui tanti si sono battuti. Questo a prescindere dalle bandiere di partito. Questa sera qui rappresentiamo questa società che si batte per i diritti» ha aggiunto Alessandro Alfieri, senatore PD.

«Il disegno di legge Pillon è fuori dal tempo e rischia di colpire soprattutto i bambini. Per questo, in Senato, siamo al lavoro per farlo ritirare».

«Il testo del senatore leghista non è solo sessista e classista – spiega Alfieri -, è pericoloso. Dietro la facciata della parità genitoriale, ma solo a parole, c’è il rischio concreto di un ritorno al passato. Verrebbe messo in discussione il diritto alla separazione soprattutto per quelle donne economicamente più deboli o che subiscono violenza. Se il percorso legislativo dovesse andare avanti, verranno penalizzate le mamme, ma soprattutto i bambini. Per questo, con i colleghi del PD, in Senato ci stiamo battendo per contrastarlo e fermare la discussione. In questa battaglia siamo al fianco delle tante persone e associazioni che sono già scese in piazza e che lo stanno facendo anche in questi giorni».

In serata Pillon interverrà a Varese per un convegno al De Filippi.