“Piccole donne” arriva a teatro con Kairós

Il gruppo teatrale Kairós sta per debuttare con la nuova commedia musicale “Piccole donne – La storia delle quattro sorelle March”, una trasposizione scenica emozionante e vibrante. Sullo sfondo della guerra di secessione americana, le quattro sorelle March conquisteranno il pubblico con il loro entusiasmo, le loro passioni, le loro fragilità. La saggia e romantica Meg, la creativa e anticonformista Jo, la timida e generosa Beth, la vivace e capricciosa Amy impareranno ad affrontare le avversità della vita e a inseguire, con coraggio, i propri sogni. A interpretare le quattro “piccole donne” saranno Eleonora Gatti, Anna Montesano, Chiara Della Canonica e Sara Donzelli.

«Cosa può raccontare un romanzo scritto nella seconda metà dell’Ottocento? – dice la regista Maria Luisa Desiderio – Tanto, se tratta di valori universali e irrinunciabili, così importanti anche nel mondo attuale: il calore dell’unità familiare, l’amore autentico e disinteressato, il legame tra figli e genitori, l’amicizia, il coraggio di superare, con la forza della fede, i “fardelli” della vita quotidiana. Lo spettacolo presenta, a grandi linee, le vicende narrate dalla penna di Louisa May Alcott rispettivamente in “Piccole donne” e in “Piccole donne crescono”; l’ambientazione e i costumi rispecchiano l’epoca ottocentesca, ma la freschezza dei testi, adattati alle coinvolgenti musiche di Jason Howland, mira a superare rigidi confini storici e cronologici, per parlare al pubblico di oggi».

Il cast è formato da giovani e adulti della Comunità pastorale S. Maria Assunta di Cairate, una cinquantina di persone impegnate sul palco e dietro le quinte.

La “prima” sarà sabato 2 marzo, alle ore 20.45, con replica domenica 3 marzo, alle ore 16.30, presso il Cine-Teatro “Padre Giacomo Martegani” di Cairate.

Oltre a questo nuovo spettacolo, il Gruppo teatrale Kairós sarà in scena anche con il dramma “Così è (se vi pare)”, che ha fatto incetta di premi alla quindicesima edizione del concorso “Alessandro Gallazzi” di Vimodrone: migliore spettacolo, migliore attrice (Eleonora Caimi nel ruolo della Signora Frola) e premio “Alessandro Gallazzi” alla migliore attrice più giovane (Chiara Della Canonica nel ruolo di Dina).

Dopo questi riconoscimenti, la compagnia cairatese è stata selezionata per il concorso “Chi è di scena?” a Brenta, dove si esibirà sabato 27 aprile.