Pilates a colazione e aperisuhi: tornano i corsi di primavera a VareseCorsi

Ritorna Varesecorsi, sempre in collaborazione con il Comune di Varese: corsi culturali, visite guidate, novità e grandi classici. Iscrizioni sempre aperte su www.portalecorsi.com

ALLA SCOPERTA DI VILLA MIRABELLO

Tra i corsi culturali gratuiti segnaliamo le visite guidate: quest’anno si parte (corso 22) da Villa Mirabello, San Vittore, Battistero e centro storico, Cimitero monumentale di Giubiano e mulino di Cantello. Inoltre le bellissime passeggiate sul Campo dei Fiori (corso 20). Uniremo storia e Natura con escursioni nel parco del Ticino (corso 21): canali, navigli, centrali elettriche, un ponte tibetano, chiese, castelli, santuari ed abbazie.

Altri corsi gratuiti spaziano dalla cultura italiana come Caravaggio (corso 4) e Romanzo del’900 (corso 10), a quella internazionale come English Book club (corso 7) , Romanzo francese (16), Giappone contemporaneo (corso 8) e arte contemporanea (corso 5). Molto richiesti anche i corsi di Silvio Raffio (corso 15 e 19), Aromaterapia (1), Storia del Tempo (3), Investire in borsa (12), storia dell’ebraismo (14), Siamo relazione (18) e Memoria: conoscerla per non dimenticare, organizzato in collaborazione con Varese Alzheimer (17)

Come sempre i corsi culturali sono gratuiti per chi è iscritto a un corso Varesecorsi o paga il tesserino di 30 euro (con cui ha diritto a 3 corsi culturali gratuiti).

PILATES PER COLAZIONE

Grande successo con il Pilates Prestige delle 7.15 (si avete letto bene: sette di mattina): in pochi mesi il nuovo corso ha preso piede e registrato il tutto esaurito, obbligando gli organizzatori ad aprire ulteriori turni. «Da quest’esperienza abbiamo notato la tendenza varesina ad anticipare l’attività sportiva in orario pre-lavorativo, in contro tendenza con quanto successo negli anni precedenti – ha spiegato Viviana Arcangioli, storica istruttrice varesina e responsabile del progetto – A questo si somma la ricerca di un’attività posturale mirata, seguita dall’insegnante, a piccoli gruppi e di qualità.S

iamo quindi orgogliosi di aver creato ormai 7 anni fa un’iniziativa così importante e di successo come i corsi a numero chiuso, di massimo 6 iscritti, del Pilates Prestige, e di averlo esteso anche alla mattina presto».

CHIACCHIERARE IN DUE LINGUE DIVERSE

La novità di quest’anno è un corso speciale di approfondimento bilingue: spagnolo e francese. Adatto a chi ha una base di entrambe le lingue e ha necessità sviluppare l’intelligenza linguistica per passare senza problemi da una lingua all’altra: ottimo per chi vuole tenere allenate queste due lingue, ma anche per chi ha necessità lavorativa di interagire con due mercati molto diversi e in grande crescita come quelli dei paesi ispanofoni e francofoni.

È un corso indirizzato a chi vuole perfezionare il parlato e riuscire a parlare le due lingue contemporaneamente. Il corso sarà basato sulla conversazione, con comprensione di testi, giochi, conversazioni per farsi capire e soprattutto per migliorare la pronuncia.

DA APERISUSHI A WEDDING PLANNER: LUOGHI COMUNI DA SCOPRIRE

Tra i corsi, c’è anche quello di “Aperisushi” che, senza usare il pesce crudo, prova a fare il sushi e ha insegnarne la degustazione. ci sono anche corsi più finanziari, come quello di educazione finanziaria, che ha come obiettivo principale quello di fornire le informazioni di base su cosa sono, come si comportano ed i rischi connessi agli strumenti finanziari. Inoltre si affronterà l’importanza dei fondi pensione e la problematica successoria e quello sui bitcoin: non un corso su come investire nei bitcoin, ma un approccio critico e ragionato a questa nuova tecnologia che promette di rivoluzionare il mondo finanziario e non solo.

Per le amanti dei selfie fatti bene, corso base di self make up rivolto a chiunque voglia imparare a truccarsi, migliorare la propria beauty routine o semplicemente valorizzarsi con i prodotti e i consigli giusti. ma c’è anche un corso per conoscere meglio il mestiere di Wedding planner: Chi è e cosa fa il wedding planner, differenze tra wedding planner improvvisato e professionista, il business plan, la formazione, la scelta del nome e dell’immagine coordinata, la comunicazione, l’immagine di sé, la gestione dell’evento.

Quest’anno c’è anche un corso per caregivers: cioè quei familiari che si prendono cura di un congiunto ammalato e/o disabile. La finalità di questo corso è dare a queste persone gli strumenti per assistere i propri cari in maniera più efficiente, attraverso il confronto con dei professionisti del settore sanitario quali infermieri e fisioterapisti.

Corsi di lingue per viaggiare: in inglese, tedesco, spagnolo e portoghese tutti i trucchi per potersi “difendere” e sopravvivere durante i viaggi. Inoltre sono un’ottima base per livelli superiori di lingua.

Sul versante “danza” c’è la danza Bollywood e il burlesque, oltre ai grandi classici, come il Tango, nato come stage mensile e diventato in poco tempo una delle realtà più importanti di Tango a Varese, con molte iniziative tra cui le pratiche libere guidate gratuite e gli stage mensili a tema.

COME ISCRIVERSI

ORARI SPECIALI di apertura al pubblico dall’11 febbraio 2019 in Piazza Motta 4 a Varese

lunedì 9.00-13.00 15.00-17.30

martedì 9.00-19.00 (orario continuato)

mercoledì 9.00-13.00 15.00-17.30

giovedì 9.00-13.00 15.00-19.00

venerdì 9.00-13.00

www.varesecorsi.net