Questa settimana, protagonista della nostra case history è il Poliambulatorio Specialistico MSB di Besnate, che si propone di offrire servizi medici specialistici, servizi riabilitativi (in regime privato) e punto prelievi convenzionato con l’ASST Valle Olona. La particolarità di questo centro, è che è una struttura interamente partecipata dai soci, cittadini residenti in Besnate e ha un Consiglio di Amministrazione completamente costituito da volontari, che le permette di contenere i prezzi delle prestazioni erogate, prestate indistintamente sia ai soci che ai non soci, rappresentati dall’utenza non residente in Besnate.

L’articolo nei primi due giorni di pubblicazione in home page, è stato letto 2.214 volte e condiviso 274 volta a Facebook. A rafforzare l’efficacia della comunicazione, il post sulla pagina Facebook di Varesenews, ha raggiunto 33.135 persone, ha ricevuto 1.223 clic e 67 condivisioni.

Varesenews è un mezzo importante, ben radicalizzato nel territorio del varesotto e importante per promuovere le proprie attività ai cittadini della provincia. In generale il vantaggio di pubblicare un proprio articolo su Varesenews, è quello di poter sfruttare la notorietà del marchio e gli oltre 150.000 visitatori che ogni giorno “sfogliano” le pagine del giornale.