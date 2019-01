La tua salute al Poliambulatorio Specialistico di Besnate

Il Poliambulatorio Specialistico MSB di via Matteotti 17 a Besnate, è una società senza scopo di lucro che si propone di offrire, ai soci ed ai non soci, servizi medici specialistici e servizi riabilitativi (in regime privato), punto prelievi convenzionato con l’ASST Valle Olona.

La Società, nata come Mutua Assistenziale, risale ed è attiva sul territorio dal lontano 1921.

Il Poliambulatorio Specialistico MSB è una struttura interamente partecipata dai soci, cittadini residenti in Besnate e ha un Consiglio di Amministrazione completamente costituito da volontari, che le permette di contenere i prezzi delle prestazioni erogate, prestate indistintamente sia ai soci che ai non soci, rappresentati dall’utenza non residente in Besnate.

Tutte le attività svolte ed i relativi investimenti in attrezzature e strumentazioni, vengono interamente finanziate attraverso le quote associative ed attraverso il contributo o ticket sulle prestazioni erogate.

Il Poliambulatorio Specialistico MSB regolamenta la propria attività sulla base di uno Statuto Societario e su norme e regolamentazioni approvate dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.

La struttura offre attualmente oltre quaranta specialità mediche che abbracciano i più diversi settori della medicina, punto prelievi ematochimici, prestazioni mediche di primo intervento, diagnostica per immagini, riabilitazione motoria ed un professionale servizio infermieristico.

Recentemente la struttura si è ulteriormente arricchita con l’introduzione dell’esame spirometrico anche applicato allo studio delle apnee notturne, dell’uroflussometria, dei test allergologici che si avvalgono di strumentazioni e materiale analogo a quello utilizzato nei centri ospedalieri, dell’osteopatia, della logopedia, della psicologia dell’età evolutiva e del recupero post trauma cranico, ictus cerebri, demenza senile, e a breve sarà introdotta anche l’ossigeno ozono terapia.

I dati relativi all’afflusso dei pazienti sono una conferma della validità dei servizi offerti, con oltre 10500 effettuate nell’anno 2018, tra visite mediche specialistiche e attività riabilitativa. La diagnostica per immagini ha raggiunto le 880 prestazioni, comprendenti ecocolordoppler, effettuati nei distretti di competenza, ecografie dei tessuti molli e muscolo-tendinee.

L’offerta del Poliambulatorio Specialistico MSB è valida anche per i più piccoli, in quanto nella struttura sono presenti specialisti e attrezzature adeguate a questa delicata ed importante fase della vita, quali ad esempio ecografie neonatali (queste ultime gratuite per i bimbi dei soci).

Il Poliambulatorio Specialistico MSB di Besnate è una struttura in continua espansione, pronta a cogliere il cambiamento dei tempi e attento alle esigenze e ai bisogni di una società in continua evoluzione, con uno staff medico entusiasta e un gruppo di volontari molto attivi e desiderosi di offrire un importante servizio di pubblica utilità.