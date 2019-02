Porte aperte (con aperitivo) al cantiere dove rinascono i Mulini

Venerdì 1 marzo “M’illumino di meno” passa dai Mulini di Gurone.

L’iniziativa per il risparmio energetico legata alla storica trasmissione radiofonica “Caterpillar” quest’anno passerà dall’avamposto sull’Olona che Legambiente Varese sta riportando in vita.

Il “cantiere circolare” dei Mulini, dove i lavori vengono portati avanti secondo i criteri del riuso e dell’economia circolare, venerdì pomeriggio sarà aperto dalle 14.30, per toccare con mano tante possibilità di applicazione facile ed efficiente dell’economia circolare in edilizia. All’imbrunire è previsto un aperitivo a lume di candela con i prodotti sfornati al momento grazie al forno comune dei Mulini.

L’iniziativa è promossa da Casamatta, progetto di Legambiente Varese legato alla resilienza dell’area, in collaborazione con Re-Sign, la piattaforma dedicata al design per il recupero di materiali e componenti in edilizi.